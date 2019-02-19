2019-02-19T14:25:51+03:00
Общество

В историческом центре Краснодара сносят три аварийных дома

В администрации краевого центра сообщают, что они давно расселены, а разрешение на новое строительство еще не выдавалось
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Снос домов на улице Длинной в Краснодаре Фото: Помоги городуСнос домов на улице Длинной в Краснодаре Фото: Помоги городу
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Строительная техника появилась на улице Длинной в Краснодаре еще 18 февраля. Представители общественности сразу же забили тревогу – готовится снос исторической застройки центра города. 19 февраля ковши поднялись над фасадами зданий, расположенных в соседнем с администрацией Краснодара квартале.

В мэрии объяснили, что идет снос трех многоквартирных домов, которые давно были признаны аварийными и уже полностью расселены. Работы ведет компания «АлМакс-строй» по согласованию с МКУ «Единая служба заказчика».

- Речь идет исключительно о сносе трех аварийных и давно расселенных многоквартирных домах. По улице Длинной, 131, 133 и, 135. Они были признаны аварийными и подлежащими сносу еще в период с 2008 по 2012 годы. По каждому дому было издано соответствующее постановление об аварийности домов и необходимости их расселения с последующим сносом. Эти постановления – необходимые по закону основания для проведения всех этапов работ, - сообщают в департаменте экономического развития, инвестиций и внешних связей администрации Краснодара.

В этих домах находилось 34 квартиры. Всех жильцов переселили, либо выплатили денежные компенсации при участии компании-инвестора ООО «АлМакс-строй». Этот процесс завершился год назад, с тех пор здесь никто не жил.

- Сами строения – нежилые, были отключены от коммуникаций. В таком виде они представляли опасность, так как были фактически заброшены, могли стать причиной возникновения, например, пожара. Поэтому необходимо было завершить процесс - снести аварийные строения и хозпостройки, - говорят в городской администрации.

Здания, которые сносят на улице Длинной Фото: Яндекс.Карты

Здания, которые сносят на улице Длинной Фото: Яндекс.Карты

Что появится на месте снесенных домов пока неизвестно, есть предположения, что речь идет об очередном многоэтажном строении. Городские власти уточнили, что никаких разрешений на строительство на этой территории не выдавалось.

- Дальнейшее реконструкция либо строительство на территории этого квартала возможны только с учетом требований и градостроительных регламентов, которые будут применены в соответствии с принимаемым предметом охраны исторического поселения Краснодара, - заверили в департаменте архитектуры и градостроительства Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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