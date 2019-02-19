Дети России построят гражданское общество

В проекте приняли участие около 200 мальчишек и девчонок 11 - 16 лет, все они активисты органов самоуправления школ, лидеры и активные участники детских молодёжных организаций. В течение месяца ребята постигали основы самоуправления, парламентаризма и учились строить гражданское общество.

«Человек не может в одночасье стать активным гражданином общества, этому нужно учиться, изучать устройство государства, его избирательную систему, знать права и обязанности. В «Орлёнке» ребята постигают эти непростые темы в игре, создавая свой собственный город, они включаются в сложные процессы его жизнедеятельности», — прокомментировал директор ВДЦ «Орлёнок» Александр Джеус.

В рамках смены ребята стали участниками интерактивной игры, в ходе которой создали детский Город Стремлений, путём прямого голосования они выбрали мэра и определили пути дальнейшего развития муниципального образования, опираясь на разработанные проекты в области профессиональной ориентации, ученического самоуправления, спорта, экологии и творческой деятельности.

«На занятиях каждый из нас получил возможность спроектировать Город Стремлений. Я модернизировал современный и инновационный жилой комплекс под названием «Каравелла», предусмотрев, в том числе его энергоэффективность.», - Константин Десятников, 14 лет, Нижегородская область.

Финальной точкой смены станут Дни Города

«Я занимаюсь культурным проектом в группе по созданию уникальной библиотеки в Городе Стремлений. Данная разработка позволит всем жителям лично убедиться в том, что читать – это очень интересно и познавательно. Совсем скоро мы презентуем универсальную площадку для просвещения», - Нерусскова Алёна, 16 лет, Саратовская область

Финальной точкой смены станут Дни Города, в ходе которых орлята продемонстрируют полученные знания о государстве и представят свои идеи, реализованные в рамках смены в рамках смены.