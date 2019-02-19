Виталий Фридзон передал выигранные на Матче Всех Звезд 500 тысяч рублей благотворительному фонду
Победитель конкурса трехочковых бросков на Матче Всех Звезд Единой лиги ВТБ Виталий Фридзон решил отдать выигрыш благотворительному фонду «Анастасия», который помогает тяжелобольным детям. Приз капитана ПБК «Локомотив-Кубань» составил 500 тысяч рублей от одного из спонсоров баскетбольного шоу. Деньги пойдут на приобретение средств реабилитации.
- Этот Матч Всех Звезд подарил мне возможность испытать особенные эмоции. Я победил в конкурсе трехочковых и пожертвовал свой выигрыш на благотворительные цели. Рад, что у меня есть возможность помочь подопечным благотворительного фонда со средствами для реабилитации. Просто хочется поддержать ребят в трудный момент их жизни, чтобы у них все было хорошо, - рассказал «КП-Кубань» защитник ПБК «Локомотив-Кубань» Виталий Фридзон.
В фонде поблагодарили спортсмена за поддержку.
- Виталий, от всего сердца спасибо Вам! Ваша помощь – это бесценный шанс изменить жизнь детей к лучшему! – говорится в официальной группе фонда «ВКонтакте».
Напомним, что в конкурсе трехочковых на Матче Всех Звезд Единой лиги участвовали два представителя краснодарского «Локо» Виталий Фридзон и Дорелл Райт и оба вышли в финал.
В решающей битве Доррел Райт набрал 11 очков за одну минуту, а Виталий Фридзон — 17 очков и стал победителем конкурса. Победитель получил приз – 500 тысяч рублей.
- Я всегда серьезно воспринимаю конкурсы. Специально не готовился, просто каждый раз остаюсь после тренировок и бросаю мяч. Было очень интересно поучаствовать. Хорошо, что к началу конкурса я поиграл, побегал и был готов. Очень рад, что выиграл, меня поддерживала команда и болельщики, я просто не мог отдать победу кому-то другому, - сказал Виталий Фридзон после конкурса.
Виталий Фридзон выиграл конкурс снайперов на Матче всех звезд Единой лиги ВТБ.
ИСТОЧНИК KP.RU
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