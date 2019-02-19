2019-02-19T18:06:25+03:00
Спорт

Виталий Фридзон передал выигранные на Матче Всех Звезд 500 тысяч рублей благотворительному фонду

Капитан «Локомотива-Кубани» выиграл конкурс снайперов и получил внушительный приз
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Виталий Фридзон Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"Виталий Фридзон Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"
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Победитель конкурса трехочковых бросков на Матче Всех Звезд Единой лиги ВТБ Виталий Фридзон решил отдать выигрыш благотворительному фонду «Анастасия», который помогает тяжелобольным детям. Приз капитана ПБК «Локомотив-Кубань» составил 500 тысяч рублей от одного из спонсоров баскетбольного шоу. Деньги пойдут на приобретение средств реабилитации.

- Этот Матч Всех Звезд подарил мне возможность испытать особенные эмоции. Я победил в конкурсе трехочковых и пожертвовал свой выигрыш на благотворительные цели. Рад, что у меня есть возможность помочь подопечным благотворительного фонда со средствами для реабилитации. Просто хочется поддержать ребят в трудный момент их жизни, чтобы у них все было хорошо, - рассказал «КП-Кубань» защитник ПБК «Локомотив-Кубань» Виталий Фридзон.

В фонде поблагодарили спортсмена за поддержку.

- Виталий, от всего сердца спасибо Вам! Ваша помощь – это бесценный шанс изменить жизнь детей к лучшему! – говорится в официальной группе фонда «ВКонтакте».

Напомним, что в конкурсе трехочковых на Матче Всех Звезд Единой лиги участвовали два представителя краснодарского «Локо» Виталий Фридзон и Дорелл Райт и оба вышли в финал.

В решающей битве Доррел Райт набрал 11 очков за одну минуту, а Виталий Фридзон — 17 очков и стал победителем конкурса. Победитель получил приз – 500 тысяч рублей.

- Я всегда серьезно воспринимаю конкурсы. Специально не готовился, просто каждый раз остаюсь после тренировок и бросаю мяч. Было очень интересно поучаствовать. Хорошо, что к началу конкурса я поиграл, побегал и был готов. Очень рад, что выиграл, меня поддерживала команда и болельщики, я просто не мог отдать победу кому-то другому, - сказал Виталий Фридзон после конкурса.

Виталий Фридзон выиграл конкурс снайперов на Матче всех звезд Единой лиги ВТБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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