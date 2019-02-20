В Новороссийске появился хоккейный клуб… без ледовой арены

В городе-герое ледовый дворец строят с 2009 года. Строят-строят, но никак не достроят. При этом хоккейная команда здесь появилась еще в 2006 году. Тогда она состояла из членов местного роллерклуба, мужикам надоело просто так кататься на роликах. Они взяли в руки клюшки и начали играть в хоккей на асфальте. Сначала спонтанно собирались на набережной, затем на бетонной школьной площадке в Мысхако стали проводить тренировки. Прошло 13 лет, но теперь это полноценная любительская команда из 40 человек, с формой, атрибутикой и фанатами. А недавно ХК «Шторм» вышел в финал малого кубка Ночной хоккейной лиги.

От меня до тебя 113 километров

- Я переехал в Новороссийск из Свердловской области полтора года назад, - рассказывает 22-летний играющий тренер команды Роман Ефанов. - Работаю в компании по агентированию судов, а в свободное время играю в хоккей. Город незнакомый, вечерами я сидел без дела, жениться не успел, девушки тоже не было, да и знакомыми на новом месте особо не обзавелся. Позже нашел страничку хоккейного клуба в соцсетях и записался на тренировку. С тех пор я играю за ХК «Шторм», а в сентябре прошлого года меня заявили на турнир Ночной хоккейной лиги тренером. У себя на родине я гонял шайбу с 16 лет за один из местных клубов. Видимо, из-за моего небольшого опыта меня и назначили тренировать команду. Раньше мужики собирались просто погонять шайбу. А с начала этого сезона я добавил в занятия упражнения на технику и выносливость. Наша обычная тренировка длится два часа. 40 минут разминка и отработка наигранных схем, остальное время - двухсторонка.

ФОТО: ХК "Шторм"

Это как вообще надо любить хоккей, чтобы ездить на тренировку за 113 километров до Ледового дворца в Северской?! Хоккеисты каждую пятницу не идут в бар или ночной клуб, а отпрашиваются у начальства пораньше с работы, чтобы успеть на заветный автобус до станицы Северской. Ведь пропускать занятия нельзя, турниры на носу. Тренировка начинается в 20:30. Больше двух часов туда-обратно, получается, хоккеисты приезжают домой поздно ночью.

- А по-другому никак, - продолжает Роман Ефанов. - Мы все ждем, когда ледовый дворец откроют у нас в городе. Коробка здания есть, но на этом все и остановилось. Мэр города подписан на нас в соцсетях, думаю, он про нас в курсе. В конце этого сезона хотим к нему обратиться, чтобы ускорить этот процесс. Хотя переезды в Северскую нас не особо утомляют. Нас едет 40 человек от 18 до 50 лет, нам очень весело. Но с ареной у себя в городе все было бы намного проще. Тогда тренировались бы три раза в неделю и чаще побеждали. Мы ведь любители, у нас нет спонсоров, форма, переезды, взносы за участие в турнирах. Перед Новым годом решили купить подарки для детей из «Новороссийского краевого комплексного центра реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями». Набрали ребятам конфет, печенья, игрушек и пришли к ним в гости.

ФОТО: ХК "Шторм"

По словам молодого тренера, сейчас ХК «Шторм» вышел в финал малого кубка Ночной хоккейной лиги. В турнире Краснодарского края участвуют 10 команд. Этот сезон для «Шторма» стал дебютным. Малый кубок означает сражение за 5-е место: мол, ты лидер среди второй пятерки. Такой титул дает только титул, а не привилегии. А вот выиграв большой кубок, можно попасть на финальную часть игр в Сочи и схлестнуться с лучшими любительским клубами в стране.

- До этого команда ездила только на городские соревнования и один раз участвовала в международном турнире в Москве, где заняла 5-е место, - продолжает тренер. - Ночная хоккейная лига - это хороший уровень, первые игры нас громили по 1:14, 0:9 и т. д. Все матчи проходят в краснодарском «Ice Palace» почти каждую неделю. Ближе к середине турнира нам удалось прийти в себя, и начали побеждать. 9 марта последний тур сезона, там мы будем сражаться за 5-е место против команды «Агрокомплекс». Сейчас хотим скинуться и арендовать автобус для фанатов, у нас их около 100 человек. В планах на следующий год стать первыми и поехать в Сочи уже на финальную часть НХЛ.

ФОТО: ХК "Шторм"

ДОСЛОВНО

Когда в Новороссийске достроят ледовую арену?

- Закончить строительство Дворца олимпийских видов спорта «Черноморский» - дело чести. Проект сложный, затратный, но мы все равно должны его реализовать. Участие в финансировании подтвердили социальные партнеры города: АО «Черномортранснефть» - 200 млн рублей, ПАО «Новороссийский морской торговый порт» - 30 млн рублей. Также предусмотрены средства краевого и муниципального бюджетов. В связи с изменениями, вносимыми в проект, планируем окончание строительства в 2020 году, - сказал в декабре прошлого года мэр города Игорь Дяченко.