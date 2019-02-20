Совещание о переходе на новую систему обращения с мусором прошло в Адыгее

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в режиме видеоконференцсвязи принял участие в совещании, которое провел председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев с руководителями всех субъектов Российской Федерации. Обсуждались вопросы перехода на новую систему обращения с отходами.

В ходе совещания Дмитрий Медведев особое внимание уделил теме начисления платежей за вывоз мусора. Премьер-министр РФ поручил регионам активней применять меры социальной поддержки для компенсации расходов на оплату ЖКУ для малоимущих граждан, использовать дифференцированный подход при установлении тарифа за вывоз ТКО и внимательно пересмотреть нормативы накопления отходов.

- Со своей стороны мы продолжим принимать решения, которые позволят удешевить составляющие тарифа. Я только что подписал специальное постановление, которым мы замораживаем рост платы за негативное воздействие на окружающую среду, то есть оставляем размер платежей на период с 2019 по 2023 год на уровне 2018 года - это 95 рублей на одну тонну твердых коммунальных отходов. Рассчитываю, что это позволит снизить тарифы для людей, - отметил Дмитрий Медведев.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Премьер-министр РФ сообщил еще об одном решении - создана публично-правовая компания «Российский экологический оператор». Она будет координировать действия региональных операторов.

- Федеральный центр принял меры, которые необходимы для эффективной реализации реформы. Сейчас дело за регионами. На вас, уважаемые руководители субъектов Федерации, лежит большая ответственность, она подкреплена весьма широкими полномочиями в этой сфере. Я просил бы не сбавлять темп работы и постоянно держать этот чувствительный, сложный вопрос в сфере своего пристального внимания, - сказал Дмитрий Медведев.

Напомним, новый механизм обращения с твердыми коммунальными отходами в Адыгее, как и большинстве регионов страны, был запущен 1 января 2019 года. По итогам мониторинга, проведенного Правительством РФ, Адыгея отнесена к регионам-лидерам по запуску новой системы обращения с ТКО.

Как отметил по итогам совещания глава РА Мурат Кумпилов, для реализации этой реформы в республике проведена большая подготовительная работа. Своевременно был проведен конкурсный отбор регионального оператора, создана межведомственная рабочая группа по организации деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами. Совместно решались все проблемные вопросы по переходу на новую систему обращения с ТКО и составлена дорожная карта, все мероприятия которой исполнены в полном объеме в обозначенные сроки. Заранее региональный оператор отработал маршруты, закупил технику, обновил контейнерный парк. Также были разработаны графики сбора и вывоза ТКО с учетом требований санитарных норм и правил.

- Сегодня можно сказать, что в целом реформа идет по плану, есть вопросы, но они оперативно решаются, - отметил Мурат Кумпилов.

Кроме того, по поручению главы Адыгеи были проанализированы все составляющие тарифа на вывоз ТКО и выявлены резервы для снижения тарифа для жителей сельской местности. В результате по инициативе Мурата Кумпилова региональным оператором принято решение об изменении величины оплаты за вывоз ТКО в сельской местности и снижении тарифа для сельских поселений примерно на 30 рублей - до 70 рублей с человека ежемесячно. Данный тариф начинает действовать с 1 января 2019 года.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

При этом применяется дифференцированный подход к начислению оплаты за вывоз мусора для сельских и городских населенных пунктов, а также для жителей частных домовладений и многоквартирных домов. Также Глава Адыгеи сообщил о предусмотренных средствах на меры социальной поддержки и призвал граждан активней пользоваться своими льготами при отплате услуг за жилищно-коммунальные услуги.

Для корректировки нормативов накопления ТКО глава Адыгеи поручил специалистам ООО "Экоцентр", муниципальных образований, минстроя РА совместно с активистами ОНФ и общественниками-экологами провести сезонные замеры накоплений ТКО с целью определения их фактической нормы. Другой аспект - усиление борьбы со стихийными свалками. Для этого принимается комплекс мер.

- Мы на постоянном контроле держим санитарное состояние населенных пунктов, реагируем на жалобы населения. Но важно и у жителей формировать экологическую культуру в области обращения с твердыми коммунальными отходами, - отметил Мурат Кумпилов.