На Кубани ожидается резкое похолодание с 22 февраля

Практически по всей России стоит настоящая зимняя погода, с морозами (кое-где даже рекордными) и снегопадами. Самая сильная стужа, как и положено, в Сибири. И кажется только жители Кубани сугробов особо не видели. Но кажется природа решила этот пробел восполнить - Краснодарский край накроет волна холодов.

- В ближайшие пару дней температура днем будет еще со знаком плюс. Однако на Кубань надвигается фронтальный раздел из Атлантики, который и принесет с собой холода, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском гидрометцентре. - С пятницы столбики термометров покажут отрицательную температуру, причем не только ночью.

Температура воздуха будет понижаться постепенно. Если 21 числа ночью по краю прогнозируют -5 градусов, а днем - +5, то уже 22 февраля ночью будет минус семь градусов, днем - плюс четыре градуса.

Ближайшие выходные тоже будут прохладными. На День защитника Отечества воздух днем прогреется лишь до нуля, зато ночью в некоторых районах региона ожидается до минус 10-12 градусов. Такая же температура ожидается и на следующий день - 24 февраля. К слову, морозно будет даже на Черноморском побережье.

Кроме того, на большей части территории края возможны осадки. В Краснодаре в четверг и в пятницу синоптики прогнозируют дожди, в субботу - 23 февраля, - начнется сильный снег. На Черноморском побережье временами дождь, в горах с мокрым снегом.

В целом жителям региона советуют приготовиться - погода будет переменчивая.