Награжден за вкус

С 11 по 15 февраля в Москве проходила 26-я Международная выставка продуктов питания «Продэкспо 2019», которая насчитывала 2442 участника из 69 стран.

Мясные деликатесы, разнообразнейшие морепродукты, всевозможные разносолы и экзотические фрукты со всех континентов - все это и многое другое было представлено взыскательным посетителям выставки. И, конечно же, привезли на выставку свою продукцию хлебопеки со всех концов нашей необъятной Родины и из других стран. Их продукция была представлена на суд строгого и авторитетного экспертного жюри конкурса «Лучший продукт - 2019», который ежегодно проходит в рамках выставки.

Хлеб «Заварной». Фото: ООО «Хлебозавод Юг Руси»

Очень достойно показали себя донские пекари с ростовского хлебозавода «Юг Руси». Его продукция уже давно известна и любима в Краснодарском крае. Так, почетного серебра конкурса был удостоен хлеб «Заварной». Заварным он называется потому, что хлеб этот поднимается не на дрожжах, а по старинному русскому рецепту - на заварке. Ее готовят из осолодованных зерен ржи. Процесс этот сложный, долгий. Он требует не только внимания и умения, но и любви к хлебу, человеческого тепла. Всё это в избытке есть у мастеров хлебопечения «Юга Руси», и они щедро делятся своим добром с хлебом.

Не только беречь и развивать традиции, но и предлагать к столу своих покупателей интересные новинки - такому правилу следуют на хлебозаводе «Юг Руси». К подобным вкусным и полезным новинкам относится Хлеб «Многозерновой». Это настоящая кладовая ценных злаков. Здесь и золотистая рожь, и овес, и пшеница, и царица полей кукуруза. Всё это дополнено льняными, кунжутными и подсолнечными семечками, бережно выпечено и доставлено на прилавки магазинов. Такой хлеб укрепит силы и подарит энергию и после фитнеса, и утром перед работой, и за дружным семейным ужином.

Хлеб «Многозерновой». Фото: ООО «Хлебозавод Юг Руси»

А уж когда вся семья от мала до велика собралась за столом - ну куда здесь без чая? И с какой радостью можно попотчевать друг друга румяным пирогом. Да чтоб начинки побольше! На начинку в «Юге Руси» скупиться не принято. Изрядно ее и в пироге с черной смородинкой, который пекут на хлебозаводе. А вот в творожном кексе творог - не начинка. Он замешивается прямо в тесто. В результате такой кекс становится просто сказочно вкусным. Наверное, эксперты конкурса, оценившие эту сладкую выпечку высокими наградами, по-хорошему завидовали жителям Дона и Кубани, которые могут баловать себя и своих близких такими изысками хоть каждый день.

Кекс «Творожный». Фото: ООО «Хлебозавод Юг Руси»

- Награды эти - большая честь для всего дружного коллектива хлебозавода «Юг Руси, - отметил Дмитрий Кислов, встречая вернувшихся с выставки сотрудников предприятия. Будем же и дальше трудиться, чтобы стол наших покупателей был богатым на вкусный хлеб, а сами они были здоровы и счастливы!