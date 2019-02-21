Миприроды: Качество воды Кубани в районе Краснодара ухудшилось

Качество воды в реке Кубань экологи оценивают как «загрязненная», за исключением Краснодара, где ситуация ухудшилась и показатели снизились до уровня «грязная». Такие данные содержатся в государственном докладе «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации», подготовленном Минприроды России.

По состоянию на 2017-й год в районе станицы Ладожской количество соединений железа в водах Кубани втрое превысило предельно допустимые концентрации.

- Характерными загрязняющими веществам воды реки Кубань в верхнем и среднем течениях реки являлись органические вещества и соединения железа, меди, а ниже Краснодара – нитритный азот, - говорится в докладе.

При это указано, что среднегодовые концентрации соединений меди превышали предельно допустимые до 20 раз.

Загрязнение вод Кубани в Краснодаре

В нижнем течении – от хутора Тиховского в Красноармейском районе до Темрюка Кубань загрязнена нефтепродуктами и органическими веществами, к которым добавились соединения меди.

Несмотря на это на некоторых притоках Кубани даже отмечалось улучшение качества воды. Это касается рек Белая выше Майкопа, Пшиш выше Хадыженска и Адагум. При этом в районе Апшеронска и Горячего Ключа вода в реках Пшеха и Псекупс стала немного хуже.

- Характерными загрязняющими веществами притоков реки Кубань сохранялись соединения железа и меди в среднем на уровне 1,5-4 ПДК, в отдельных створах к ним добавлялись легкоокисляемые органические вещества, - написано в документе.

В устье Кубани и Темрюкском заливе пробы фиксировали увеличение концентрации нефтепродуктов, но среднегодовые значения не превысили норм. Не обнаружили в лиманах пестицидов, фосфоорганических соединений и сероводорода. Но ученые отмечают низкое содержание кислорода в воде, что может негативно сказываться на ихтиофауне.

В докладе упоминается и состояние рек района от Анапы до Туапсе. Отмечается, что в водах прибрежья в целом за последние два десятилетия наблюдается снижение уровня содержания нефтяных углеводород.

- В целом, качество вод Кавказского прибрежья сохранилось на прежнем уровне, воды характеризовались как «чистые», - заключили специалисты.

Высоко оценивают качество вод и в районе Сочи и Адлера между устьями рек Мзымта и Сочи.

- Прибрежные воды Черного моря характеризуются как «чистые». Средняя годовая концентрация всех основных загрязняющих веществ была ниже установленных для морских вод нормативов. В последние несколько лет существенных изменений качества морских вод отмечено не было. Общий уровень загрязнения незначительный, а воды характеризовались в основном как «чистые» и, локально, как «умеренно загрязненные». В многолетней динамике состояние вод оценивается как стабильное, - указано в опубликованном документе.