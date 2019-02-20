2019-02-20T17:45:51+03:00
Карта Кубани

В Адыгее откроют инновационный центр для молодежи

Глава Адыгеи: «Республика совместно с центром «Сириус» уже выполняет обозначенные Президентом РФ задачи»
Вера МАКСИМОВА
Поделиться:
Фото пресс-службы главы Республики АдыгеяФото пресс-службы главы Республики Адыгея
Изменить размер текста:

В ходе послания федеральному собранию президент страны призвал молодых людей активно участвовать в создаваемых проектах личностного роста. Глава государства также обратил внимание на работающий в Сочи центр для одаренных детей «Сириус».

- Настоящим созвездием стал молодежный сочинский «Сириус». Планировалось, что основанные на его модели центры поддержки одаренных ребят появятся во всех регионах страны в 2024 году, но коллеги говорят, что готовы сделать и это раньше, за два года. Такую работу на опережение можно только приветствовать, - отметил глава государства.

Мурат Кумпилов также поддержал инициативу развития региональных центров по модели «Сириуса». Более того, в республике этот процесс уже запущен и эффективно реализуется, сказал глава РА.

Так, в ноябре прошлого года в Образовательном центре «Сириус» Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов и руководитель Фонда «Талант и успех» Елена Шмелёва подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает создание в Адыгее регионального Центра выявления и поддержки одаренных детей в области науки, искусства и спорта.

- Полностью поддерживаю идею создания таких центров по всей стране. Включение в федеральный проект позволит нам серьезно продвинуться в повышении качества региональной системы выявления и поддержки талантливой молодежи, - отметил Мурат Кумпилов.

При этом глава республики обозначил преимущества Адыгеи в создании регионального центра: собственные наработки в деятельности по поддержке с одаренными детьми и уже налаженную систему работы с «Сириусом». Особенно ценен опыт республиканской математической школы, методики которой использовались с самого начала создания «Сириуса». Так, директор РЕМШ Дауд Мамий стал экспертом при разработке математических программ Образовательного центра. Теперь совместная деятельность будет продолжена в Адыгее по модели «Сириуса».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24