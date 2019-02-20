Развитие дорог в приоритете

В своем послании президент страны отметил значимость развития транспортной инфраструктуры. Отдельное внимание глава государства уделил югу страны. По его словам, уже сделаны железнодорожный обход вокруг Краснодара и подход к этой транспортной развязке. В этом году начнётся железнодорожное движение по Крымскому мосту.

- Нужно форсировать модернизацию инфраструктуры. Особенно это важно для нас, для страны с самой большой территорией в мире. Это имеет огромное значение для укрепления всего каркаса государства, для раскрытия потенциала территории, для роста экономики Российской Федерации, - заявил Владимир Путин.

Как отметил глава РА Мурат Кумпилов, для Адыгеи имеет стратегическое значение обозначенная президентом РФ задача по строительству новых дорог, особенно в связи с развитием транспортного сообщения через Крымский мост. Адыгея при этом является кратчайшим связующим звеном на юге страны к черноморскому побережью и административным центрам субъектов Юга России. И с открытием Крымского моста Адыгея уже почувствовала увеличение автомобильного потока по трассе М-4 «Дон». Поэтому развитие транспортной сети имеет большое значение для региона, подчеркнул Мурат Кумпилов.

На прошедшем в Сочи Российском инвестиционном форуме именно эта тема и стала одной из основных в ходе переговоров главы РА Мурата Кумпилова с новым руководителем государственной компании «Российские автомобильные дороги» Вячеславом Петушенко. Республика заручилась поддержкой и понимаем руководителя Автодора в решении важных для региона инфраструктурных вопросов.

- Обозначенные руководством страны задачи по развитию дорог для нас приоритетные и убеждают в необходимости активизировать работу по дорожному строительству. Мы крайне заинтересованы в участии региона в федеральных проектах по созданию новых транспортных подходов, в том числе через Адыгею к Крыму, - сказал Мурат Кумпилов.