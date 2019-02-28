В Краснодаре перевернулась карета скорой помощи, пострадали медики и водитель

Это уже вторая авария со скорой в Краснодаре за последние два дня. На этот раз машина с медикам столкнулась со «Шкодой».

- Карета скорой помощи ехала на вызов с включенными проблесковыми маячками по улице Красной в сторону Одесской. На перекрестке с улицей Гаврилова в машину медиков влетела иномарка. Газель перевернулась на бок.

- По предварительным данным, в ДТП пострадали два фельдшера «скорой помощи» - девушка 22 лет и 25-летний мужчина, а также 57-летний водитель «скорой помощи», - рассказал сайту «КП»-Кубань» официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко. – Медикам вызвали скорую и увезли в одну из городских больниц.

За рулем «Шкоды» находился 27-летний водитель. На месте работают полицейские, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

А за сутки до этого, 27 февраля, на полной скорости в машину медиков въехал джип на улице Дзержинского. От столкновения скорую отбросило на тротуар и машина перевернулась. В салоне находилась мама с 11-месячным малышом, которого везли в больницу.