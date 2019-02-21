Глава Адыгеи прокомментировал послание главы государства Федеральному собранию

20 февраля президент страны выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. В церемонии, которая в этом году проходила в гостином дворе, принял участие глава Адыгеи Мурат Кумпилов

В зале также присутствовали представители правительства РФ, обеих палат российского парламента, руководители конституционного и верховного судов, губернаторы российских регионов, председатели законодательных собраний субъектов РФ, главы традиционных конфессий, общественные деятели.

Президент страны в своём выступлении коснулся ряда значимых для всех россиян тем. Главное, по мнению главы государства – развёртывание национальных проектов, которые работают на долгосрочную перспективу и ориентированы на нужды граждан.

Демография

Ключевая задача - поддержка семей, обеспечение демографического роста. До конца 2021 года должна быть полностью решена проблема с яслями. Президент предложил поднять размеры выплат на первого и второго ребёнка до двух прожиточных минимумов, освободить от налогов участки размером до шести соток, принадлежащие многодетным семьям.

– Должна быть снижена налоговая нагрузка на семью. Принцип должен быть очень простой: больше детей – меньше налог, – сказал он.

Также президент предложил снизить ипотечный процент на весь срок займа выделять 450 тысяч для многодетных семей с ипотекой – считая с 1 января текущего года. Эту сумму компенсируют тем семьям, где родился третий или последующий ребенок. Кроме того, правительству поручено создать доступные финансовые инструменты для поддержки индивидуального жилищного строительства.

Глава Адыгеи отметил, что в республике на постоянной основе реализуется комплекс мер по поддержке многодетных семей. Кроме того, сохраняется 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Проводится большая работа по созданию мест в детских садах для детей в возрасте до 3 лет. Начато строительство 4-х детских садов и яслей в городе Майкопе, Тахтамукайском, Майкопском и Гиагинском районах.

Повышение качества жизни

Президент поставил задачу по повышению пенсий до прожиточного минимума и их последующей индексации, а также поручил пересчитать выплаты пенсионерам за текущий год.

Также он поручил сохранить размер зарплат врачей, учителей и работников культуры на уровне средней зарплаты по экономике региона. Зарплаты бюджетников должны индексироваться не ниже уровня инфляции.

Отметим, в Адыгее выдерживаются обозначенные в майских Указах Президента РФ целевые показатели по повышению заработных плат работникам образования, здравоохранения, культуры. Данная работа будет продолжена в соответствии с поручением президента страны.

Развитие медицины

Глава государства обозначил необходимость дальнейшего совершенствования системы здравоохранения, особенно в части оказания первичной медицинской помощи.

- До конца 2020 года медицинская помощь должна стать доступной во всех без исключения населённых пунктах страны, - подчеркнул он.

Российский лидер поручил активизировать внедрение стандартов «Бережливой поликлиники» – к 2021 году по этим стандартам должны работать уже все детские поликлиники. Ещё одна задача – обеспечить электронное взаимодействие в отрасли, чтобы избавить посетителей от хождений по кабинетам и сбора ненужных справок.

Кроме того, президент предложил снять возрастные ограничения в программе «Земской доктор», чтобы единовременную выплату при переезде на работу в сельскую местность или малый город могли получить и специалисты старше 50 лет.

Особый акцент лидер страны сделал на вопросах борьбы с онкологией. На эти цели за 6 лет будет направлен 1 трлн. рублей. Необходимо обеспечить раннее выявление онкозаболеваний, внедрение современных технологий лечения.

Напомним, Республика Адыгея стала пилотной площадкой для реализации проекта «Бережливая поликлиника». Помимо этого, проведена значительная работа по обеспечению равного доступа жителей региона к первичной медицинской помощи: в удалённых населённых пунктах строятся фельдшерско-акушерские пункты, в текущем году приобретён первый мобильный медицинский комплекс. В ближайшие 5 лет мобильными ФАПами планируется обеспечить все муниципалитеты республики. Продолжается внедрение услуг высокотехнологичной медицинской помощи в медучреждениях республики: закупается современное оборудование, идёт подготовка и переподготовка кадров.

Экология

Далее глава государства озвучил задачи в сфере обращения с ТКО. Это и совершенствование законодательной базы, и охрана заповедных территорий, и вовлечение молодёжи в природоохранную деятельность, и повышение процента переработки отходов с 7-8% до 60%.

В Адыгее вопросам экологии уделяется особое внимание. Глава республики Мурат Кумпилов подчеркивает важность развития территорий, сохраняя при этом богатейшее природное наследие Адыгеи.

Эта работа включает в себя как оценку влияния на экологию при создании новых производств и объектов туризма, выстраивание системы обращения с ТКО, так и вовлечение молодёжи в природоохранную деятельность. По инициативе главы РА в республике запущен волонтёрский проект «Сохраним корни», который нацелен на сохранение мегалитических памятников и самшита колхидского.

Образование

Системе образования в Послании было уделено отдельное внимание. В школах появится высокоскоростной интернет, продолжится их переоснащение и обеспечение лучшими учебниками. Наряду с этим, президент предложил запустить по аналогии с «Земским доктором» программу «Земский учитель» для обеспечения педагогическими кадрами сельских школ.

Отдельно прозвучали поручения по совершенствованию системы дополнительного образования, поиску и поддержке талантливых детей и молодёжи.

В Адыгее в сфере образования идёт планомерная работа. В 2018 году на модернизацию материально-технической и учебной базы региональной системы образования направлено более 230 млн. рублей.

Наряду с этим, за последние 20 лет в республике создана эффективная система поиска и поддержки талантливых детей. В проектах, реализуемых республиканской естественно-математической школой, принимают участие школьники из 48 регионов России, включая все регионы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Запланировано создание центра выявления и поддержки одаренных детей в области науки, искусства и спорта

Культура

Значимую роль лидер страны отвёл развитию культуры. На строительство и реконструкцию сельских клубов и домов культуры выделят 17 млрд. рублей. Ещё 6 млрд. рублей будут направлены на создание центров культурного развития малых городов. Региональные музеи, театры и библиотеки освободят от налога на прибыль – льгота будет бессрочной.

Глава Адыгеи выразил поддержку данной инициативы, подчеркнув, что руководство республики стремится создать равные условия для комфортного проживания во всех населенных пунктах республики.

- Мы также должны вернуть муниципальным домам культуры статус центров культурной и общественной жизни. Они должны стать точками притяжения на селе, местом общения и встреч разных поколений, центром сохранения и развития народного творчества, - сказал Мурат Кумпилов.

Напомним, в прошлом году в Адыгее отремонтировано пять ДК, начато строительство ещё одного. В этом году будет отремонтировано восемь ДК. Сформирована «дорожная карта» по реконструкции сельских домов культуры. Эта работа будет выполняться комплексно, в рамках создания социальной инфраструктуры, также продолжится строительство дорог, газопроводов, водоводов, энергосберегающего освещения на улицах.

Экономика

В послании Федеральному собранию были выделены приоритеты в экономике: рост производительности труда, увеличение несырьевого экспорта, улучшение делового климата, подготовка кадров.

Ряд поручений касался аграрного сектора – развитие семеноводства, создание российского бренда экологически чистой продукции, который будет служить гарантом её качества.

Для снятия давления на бизнес президент поручил парламенту обновить правовую базу контрольной деятельности. Здесь же правительству было поручено сформировать комфортные условия для инвестиций в технологические стартапы.

Были анонсированы шаги по развитию транспортной инфраструктуры, повышению туристской привлекательности страны.

В Республике Адыгея достигнуты значимые результаты в создании благоприятного климата для бизнеса. За последние 2 года республика показала заметный рост в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, поднявшись в результате до 24-го места по стране.

Внедряются современные технологии в экономике и сельском хозяйстве. В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи достигнуто соглашение о строительстве на территории республики ряда новых предприятий и объектов энергетики. В том числе – семенного завода для производства семян подсолнечника, пшеницы, сои и гороха.

Развитие цифровой экономики и внедрения современных средств госуправления также входит в перечень стратегических задач региона. Для реализации госполитики в этой сфере в текущем году создано министерство цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея.

Комментируя послание президента РФ Федеральному Собранию, глава Адыгеи Мурат Кумпилов подчеркнул, что все намеченные главой государства векторы развития в полной мере соответствуют интересам жителей страны, ориентированы на достижение приоритетных целей в ключевых отраслях.

- Уверен, за посланием Президента России Федеральному Собранию последует ряд конкретных мер, которые позволят повысить уровень жизни и благосостояние жителей каждого региона. Со своей стороны мы получили чёткие механизмы для эффективной реализации стратегических задач, обозначенных в Указах Президента РФ и новых национальных проектах, - подчеркнул глава Адыгеи.