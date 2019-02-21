В Сочи два очень пьяных грабителя напали на машину «скорой помощи», чтобы найти спирт

Тяга к приключениям и отсутствие чувства меры толкнули двух 29-летних приехавших в Сочи жителей Московской области на преступление. Мужчины напали на машину скорой помощи, которая приехала по вызову.

Подготовились они к грабежу тщательно – хорошенько выпили и надели на голову чулки. Добычей злоумышленников стал чемодан с медицинскими принадлежностями.

Недоумевающий водитель скорой помощи, который находился за рулем, вызвал на место полицию. Медики оценили нанесенный ущерб в 13 тысяч рублей и помогли составить ориентировку нападавших.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/693271" frameborder="0"></iframe> В Сочи ограбили бригаду скорой помощи.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали недалеко от места происшествия двоих мужчин, схожих по приметам с подозреваемыми. Для дальнейшего разбирательства 29-летних приезжих из Московской области доставили в отдел полиции, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Полицейские говорят, что найти грабителей труда не составило, они были очень пьяны. Настолько, что их выдал запах алкоголя. Но именно недостаток спиртного побудил их к нападению на машину скорой помощи.

В похищенном чемодане оказался родовой набор, где не было ни медикаментов, ни спирта, поэтому они выбросили добычу, когда убегали с места преступления. Пьяные приключения могут дорого обойтись мужчинам. Им грозит до семи лет тюрьмы.

- В настоящее время следственным отделом УВД по городу Сочи в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, - добавили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.