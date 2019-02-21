МАШИНА ВРЕМЕНИ. ЮБИЛЕЙНЫЙ ТУР "50 ЛЕТ": НАЧАЛО

Мы просто помним их столько же, сколько помним себя. Оттого порой принимаем их как должное.

А ведь на самом деле это - чудо.

Много вы знаете групп, которые существуют пятьдесят лет? Люди не всегда столько живут...

Причем это честный "полтинник". То есть не тот случай, когда музыканты проблистали несколько лет в семидесятые и потом долгие годы знать друг друга не хотели, но под юбилей собрались, чтобы срубить по-легкому - нет, все эти пятьдесят лет прошли в постоянных концертах и записях. Без перерывов и сходов-развалов.

Причем это творческий "полтинник". То есть не тот случай, когда, увидев имя на афише, люди переспрашивают "а что, они еще живы?" Однажды выйдя на первый план, группа никуда с него не уходила, в 2014 году о них было не меньше разговоров, чем в 1974 и 1984. В их постоянной концертной программе песни из 1976 соседствуют с песнями из 2016 - и публика хором поет те и другие. А временами сэт-лист забирается и в более глубокую древность - и там тоже обнаруживаются свои хиты.

Причем это действительно группа - а не лидер плюс статисты. Вся тройка - Андрей Макаревич, Александр Кутиков, Валерий Ефремов - не разлучается уже сорок лет (второй вообще впервые пришел в 1971, но до 1979 несколько раз уходил и возвращался). Вместе с ними сегодня на сцену выходят Игорь Хомич (гитара), Александр Левочкин (клавишные, бэк-вокал), Сергей Остроумов (перкуссия) и Александр Дитковский (труба, тамбурин, бэк-вокал). Но и большинство бывших участников - Сергей Кавагоэ, Евгений Маргулис, Петр Подгородецкий, Александр Зайцев, Андрей Державин - были не случайными фигурами, мелькнувшими в истории коллектива на год-два, а полноправными соавторами легенды, яркими личностями, приходившими в команду всерьез и надолго и оставлявшими колоссальный след.

Да, это немножко похоже на мыльную оперу - но она и не может строиться вокруг одного персонажа, в ней всегда есть несколько сходящихся и расходящихся сюжетных линий.

Это "Машина Времени".

И сейчас в ее истории начинается новая глава.

Открывать все детали грядущего пятидесятилетия "Машины" мы будем понемногу. Начнем с первой - с самого амбициозного гастрольного тура в истории группы. Вспоминаются восьмидесятые, когда группа давала по двести концертов в год. Или конец девяностых с

кругосветным туром в честь тридцатилетия... Сейчас планируется кое-что еще более грандиозное. С концертами не только по всей России, странам бывшего СССР и Западной Европе - но с выступлениями на пяти (а то и больше!) континентах. График тура сейчас подбивается, но уже понятно, что поездка растянется до конца 2020. И со сцены будут звучать песни всех времен - с начала 70х до конца 2010х.

И те, которые прописаны у нас в ДНК.

И те, которых музыканты еще не написали, а мы еще не слышали.

А начинает группа с юга России!

24.02 в 19:00 - Краснодар, Дворец спорта "Олимп"