2019-02-21T16:05:03+03:00
Спорт

Байер - Краснодар 21 февраля 2019: Прямая онлайн-трансляция ответного матча 1/16 финала Лиги Европы

Футбол, матч Байер - Краснодар. Прямая онлайн-трансляция 1/16 финала Лиги Европы состоится 21 февраля 2019 на стадионе «БайАрена». Состав команд, статистика личных встреч [обновляется]
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Байер и Краснодар определят сильнейшего в 1/16 финала Лиги ЕвропыБайер и Краснодар определят сильнейшего в 1/16 финала Лиги ЕвропыФото: Александр РАЙКО
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Для «Краснодара» наступил решающий день в противостоянии с леверкузенским «Байером». Сегодня в Германии определится обладатель путевки в 1/8 финала Лиги Европы. Первая встреча соперников в Краснодаре завершилась со счетом 0:0.

Команду Мурада Мусаева устроит результативная ничья, а вот «Байеру» теперь необходима только победа. После первого матча оба тренера сетовали на то, что их команды так и не смогли забить, хотя имели неплохие шансы. В этот раз голов точно не избежать, исход противостояния определится в Леверкузене.

Статистика личных встреч Байер - Краснодар 21 февраля 2019

Матч, который состоялся на прошлой неделе в Краснодаре и принес итог 0:0, стал первым в истории встреч команд. Всего же «горожане» в Лиге Европы УЕФА провели 7 игр с представителями Германии, в которых одержали 1 победу, 1 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений при общей разнице мячей 5:14.

«Байер» в еврокубках сыграл 10 матчей против клубов из России, в которых одержал 4 победы, 3 раза сыграл вничью и 3 раза уступил при общей разнице мячей 11:12.

Прогноз «КП» на матч Байер - Краснодар

Составы команд

В составе «Краснодара» не появятся Ари и Станислав Крицюк. А за «Байер» не сыграют Ларс Бендер, Ян Боллер, Панайотис Рецос, Йоэль Похьянпало, а также Карим Беллараби.

Трансляция матча Байер - Краснодар 21 февраля 2019

Трансляция матча Байер - Краснодар 21 февраля 2019 года состоится в прямом эфире на спутниковом канале МатчТВ в 23:00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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