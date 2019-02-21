С 1 марта во всех азовских лиманах полностью запретят рыбалку

На Кубани наступило время весенних ограничений рыбалки. С 1 февраля уже запрещен лов в Ейском, Бейсугском и Ахтарском лиманах, а с 1 марта нельзя будет закинуть удочку во всех азовских лиманах Краснодарского края. Никаких исключений не предусмотрено.

- Запрет связан с весенним нерестом рыбы. Он будет действовать до 31 мая и распространится на все виды рыбалки. Ограничение утверждено приказом министерства сельского хозяйства России, - пояснили в региональном министерстве сельского хозяйства.

КАЖДЫЙ ЛОВЕЦ ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ

Любителям рыбалки напоминают, что это далеко не единственные запреты, с которыми важно ознакомиться перед поездкой на реку. Например, судака и берша нельзя ловить в течение всего года в Кубани от плотины Краснодарского водохранилища до устья, в реке Протока и азовских лиманах. А с 15 марта по 30 апреля нельзя добывать по всей территории края. Даже случайно пойманные экземпляры необходимо отпустить.

Под охраной оказались тарань и плотва, которых запрещено ловить с 15 марта по 30 апреля в Азовском море, лиманах, Протоке и Кубани в Краснодаре и ниже по течению.

В азовских лиманах круглый год нельзя ловить пресноводных раков, а с 1 января по 15 июля и на остальной части края стоит отказаться от этой затеи.

Помимо удочки, лески и крючков обязательным атрибутом рыбака должны стать весы. Даже когда нет запретов, можно ловить не более пяти килограммов рыбы на человека.

- Рыболовы-любители также должны помнить, что в правила рыболовства вернулся термин «суточная норма вылова водных биоресурсов». Это значит, что количество или вес определенного вида водных биоресурсов, выловленных рыболовом-любителем, не должны превышать пять килограммов, - добавили в министерстве.

Если же вам попался на крючок 10-килограммовый, например, сом, то этим трофеем ваша рыбалка закончится. Его можно забрать домой или приготовить на месте, но снова закидывать удочку уже нельзя - придется ждать до завтра.

Специалисты говорят, что наказание за нарушения правил рыбалки неизбежно. За одного судака придется заплатить 3305 рублей, независимо от размера и веса. За каждого рыбца, шемаю, жереха, сазана, карпа, щуку, белого амура, толстолобика и сома пресноводного - 925 рублей. Незаконный вылов тарани и леща - штраф в 500 рублей за штуку.

С ОСТРОГОМ ЗА РЕШЕТКУ

Незаконная рыбалка может привести к серьезному штрафу или даже уголовному делу. В феврале пограничники задержали в лимане браконьеров на резиновой лодке с мотором, которые сетью ловили судака. У рыбаков изъяли улов, лодку и орудия промысла. Ущерб оценили в 160 тысяч рублей.

- За нарушение правил рыболовства составлен протокол об административном правонарушении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - рассказали в пресс-службе регионального пограничного управления ФСБ России.

Тем временем в Славянском районе фигурантом уголовного дела стал 32-летний браконьер. Сотрудники полиции задержали его в природном заказнике «Приазовский». Мужчина на лодке ловил рыбу запрещенным орудием - острогом. Надо сказать, делал он это довольно умело.

- В ходе осмотра плавсредства правоохранители обнаружили и изъяли более 50 рыб различных пород и запрещенные орудия лова. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. В настоящее время расследование продолжается. Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, - прокомментировали в ГУ МВД по Краснодарскому краю.