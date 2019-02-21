На Тамани местный житель обнаружил кости древнего животного

На интересную находку наткнулся местный житель. Александр Воронков прогуливался по побережью Азовского моря, когда заметил окаменелости.

- Сразу после этого он позвонил нам и рассказал, что увидел на берегу странные образования. К истории Таманского полуострова мы небезразличны, поэтому, конечно же, хотелось увидеть своими глазами находку, - рассказывает «Комсомолке» научный сотрудник Темрюкского историко-археологического музея Александр Демченко.

Окаменелости оказались на поверхности из-за того, что в этом месте стекала дождевая вода. Ручьи просто вымыли их и явили на свет необычные образования.

Исследователи сделали их замеры, зафиксировали на снимках, но трогать не стали. Этим уже займутся палеонтологи.

Окаменелости оказались на поверхности из-за того, что в этом месте стекала дождевая вода.

- То, что мы обнаружили, может быть древним растением, а может иметь биологическое происхождение. Определить на глаз это очень сложно. Требуется экспертиза. Все сведения мы передали в Палеонтологический институт им. А.А. Борисяка, - продолжает Александр Демченко. - Там определят, насколько целесообразно проводить дальнейшие раскопки на месте обнаружения.

Но не исключено, что житель Тамани мог обнаружить кости динотерия - доисторического слона, который обитал на побережье Азовского моря. По предварительным подсчетам ей около миллиона лет.

- Там очень много обнаружено костей эласмотерия (древнего носорога - Авт.) и динотерия. Скорее всего, животные приходили туда на водопой или купались в таманской грязи. В этот момент древние охотники заставали их врасплох и убивали, - объясняет научный сотрудник Темрюкского историко-археологического музея Александр Демченко.

СПРАВКА «КП»

Динотерий - родственник слонов, но гораздо более далекий. Его ни в коем случае нельзя путать с динозаврами. Отличались эти млекопитающие от слонов огромными бивнями на нижней челюсти, которые росли прямо вниз.

Динотерий (реконструкция)

Динотерии достигали высоты 3,5-4,5 метра, а их масса доходила до 5-14 тонн. После мамонтов и гигантского носорога это были самые большие сухопутные животные, обитавшие на планете в тот период.

Хотя на многих старых реконструкциях динотерий изображен в условиях джунглей или саванн, большинство палеонтологов предполагают, что он, на самом деле, жил у воды – на обширных заболоченных поймах рек и озер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На древнем городище в Отрадненском районе нашли лик Богородицы

Находку Эдуард Жигайлов обнаружил в хуторе Ильич Отрадненского района Краснодарского края. В скалах около устья реки Кувы есть «окна», у основания которых располагаются развалины древнего храма XII века. И вот как раз в 150 метрах от них на скале белеет образ Богородицы. Перед глазами открывается невероятная картина. Прямо на вас из скального грота смотрит лик Божьей Матери. Размер рисунка небольшой - примерно метр на метр (читайте далее)

На Кубани нашли череп бойца-красноармейца с ликами святых

В районе поселка Кучугуры, что в Темрюкском районе Краснодарского края, поисковики роют землю чуть ли не круглый год. Здесь в начале 42-го шла знаменитая Керченская десантная операция, сотни солдат полегло. Так что копателям работы – видимо-невидимо (читайте далее)