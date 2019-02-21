Американка, найденная в 3-летнем возрасте на улице Краснодара, сделала тест ДНК, чтобы приоткрыть тайну своего происхождения

Улыбчивой гражданке США Кате Хайс скоро исполнится тридцать. Судя по дате рождения в ее русской метрике — 20 мая. Но пока нет никаких подтверждений, что на совершенно другом континенте именно в этот день она появилась на свет.

- Я знаю только то, что меня нашли полицейские 25 ноября 1992 года на улице 40 лет Победы в Краснодаре, - рассказывает Катя «Комсомолке». Родную русскую речь она давно забыла, поэтому общается с нами только на английском.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="208" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/664890" frameborder="0"></iframe> Катя Хайс была обычной русской девочкой с белым бантом.! другой источник

Любимые мультики ее американских детей - русские

Позже якобы в милиции место жительство «потеряшки» выяснили — малышка жила вместе с бабушкой в 9-этажном доме по улице 40 лет Победы, 43 в квартире номер 28. И звали ее Катя Иванова.

- В квартире полицейские нашли мою бабушку мертвой, - продолжает Катя. - А меня отвезли в детский дом.

Причудливая детская память запечатлела больничные стены, в которых какое-то время ей пришлось провести «на передержке».

Тест ДНК внес ясность в происхождение Кати

Все картинки в ее голове сменяют одна другую: потом это уже детдомовские казармы под охраной солдат.

- Катя, вряд ли детский дом охранялся военными, - сомневаюсь я.

- Ворота и человека в форме, я точно помню, - продолжает Катя.

Крэг и Катя на берегу океана

И после этих мрачных воспоминаний из разрушенной переменами страны полет через океан - как ластик ее русской жизни. Тогда американская пара Эрик и Дебора Кол поставили для себя задачу, сделать счастливой маленькую 6-летнюю девочку.

- Мой отец рассказывал, что я была, как зверек, - рассказывает Катя «Комсомолке». - Очень стеснялась, всего боялась.

Так было пока непривычно хмурая для американского общества девочка не пошла в школу.

Новое свидетельство о рождении было составлено в ЗАГСе Северского района Краснодарского края

- Вместе с братьями я быстро преодолела все барьеры и начала чувствовать себя вполне комфортно, - говорит Катя. - Я выросла в округе Ориндж, училась в частной школе, и имела все, что хотела.

У Кати сейчас есть муж Крэг — офицер военно-морских сил США - и двое белокурых мальчишек.

- Не хочу, чтобы мои поиски родни в России как-то навредили его работе, - говорит Катя. - Но я должна знать, кто я.

Тристан - уже ученик школы

На побережье Тихого океана в маленьком городке Темекула (с населением чуть больше 100 тысяч жителей) между двумя городами-гигантами Сан-Диего и Лос-Анджелесом она счастливо живет жизнью среднестатистической американской семьи.

- Моему старшему сыну Тристану сейчас 5 лет. Он пошел в школу, - с гордостью рассказывает Катя.

Тем не менее, она приняла решение во что бы то ни стало разгадать загадку своей судьбы.

Отчаявшись дождаться отклика от кровных родственников, она решила сделать тест ДНК.

РУССКАЯ, АРМЯНКА, УКРАИНКА?

Кое-что в истории Кати Ивановой вызывает сомнение... Например, «Комсомолке» удалось выяснить, что она никогда не жила в доме по улице 40 лет Победы, 28 в Краснодаре.

- С момента сдачи 9-этажки в эксплуатацию в 1987-ом году там живет большая армянская семья. А Вера Михайловна Авакянц, - сообщил «КП» источник в коммунальном хозяйстве города. - по-прежнему является собственником квартиры.

Поговорить с Верой Михайловной нам не удалось, но ее соседи не знали никакой маленькой девочки в этой семье.

- У нас тут ничего не происходило подобного, никто не пропадал и никто в этой квартире не умирал, - ответили они.

Тест ДНК, который Катя сделала в Америке показал, что с преимуществом в 50 процентов она — русская. Но в ней намешаны прибалтийские, западно-европейские крови и немножко финской.

- Это свидетельствует о происхождении моего рода, - говорит Катя. - То есть сомнений нет, я — русская.

Однако американский отец Кати, рассказывая историю ее появления в детском доме, вспомнил еще одну важную деталь — девочку на улице нашел милиционер Роман Павленков. Но в Прикубанском округе, где находится предпологаемый дом Кати, сотрудник с таким именем никогда не работал. Эту информацию нам подтвердили в местном отделе полиции.

А в УМВД края не нашли в своих картотеках подобной истории. Правда, объяснив это объективными причинами — электронный документооборот появился в системе недавно.

По адресу в Краснодаре следов Кати Ивановой мы не нашлиФото: Евгения ОСТРАЯ

Зато в детском доме поселка Афипского рядом с Краснодаром Катю помнят.

- Ее привезли к нам из Краснодара. Но деталей я не знаю, тогда такая разруха была в стране, все работало по инерции, - говорит «Комсомолке» Елена Райдина. - Была обычной девочкой, но с небольшой задержкой развития. ЗПР — есть такой диагноз. Обычно его ставят детям из неблагополучных детей.

Пролить свет на происхождение Кати могли бы в органах опеки Краснодарского края. Но ведомство претерпело такое количество реформ за эти годы, что сделать это будет непросто.

- Надо, чтобы сама Катя Хайс приехала в Краснодар, потому что полномочия органов опеки в 90-х годах выполняли администрации населенных пунктов, - сообщили «КП» в краснодарском департаменте соцзащиты.

От многообразия институтов, призванных защитить тайну усыновления в России, у Кати опускаются руки.

- Они не помогут. Я писала туда письма, - говорит женщина.

Более того, от поисков биологических родителей ее всячески отговаривает американский отец.

- Я не исключаю, что он хочет защитить меня от чего-то, - продолжает она.

А пока свою русскость Катя всячески пестует, готовя мужу и детям кубанский борщ. Кстати, мультсериал «Маша и Медведь» - помогает ее сыновьям осваивать национальную культуру.

«Комсомольская правда» - Кубань» обращается ко всем, кто располагает хоть какой-нибудь информацией и слышал историю девочки, оставшейся в одиночестве после смерти бабушки, звоните по телефонам 89086898008 (WhatsApp, Viber, Telegram) или 8(861) 992-7992.