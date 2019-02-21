Катаракта: капли не помогут

Ухудшение зрения с возрастом – это реальность. К сожалению, глаз также подвержен естественному старению, как и любая другая составляющая человеческого организма. Зрению угрожают разные офтальмологические проблемы, но одной из самых распространенных является катаракта. Риск столкнуться с этим диагнозом сильно повышается после 60 лет, однако, катаракта может начать себя проявлять и гораздо раньше.

Катаракта обусловлена помутнением хрусталика, линзы, через которую в глаз попадает свет. Симптомы заболевания: ощущение, что раньше цвета казались ярче, потребность в более сильном освещении при чтении, двоение изображения.

Вылечить катаракту невозможно ни с помощью лекарств, ни с помощью диеты и гимнастики, ни методами народной медицины. Не помогут и разрекламированные капли и БАДы — все эти методы неспособны вернуть хрусталику прозрачность, то есть убрать причину заболевания. Единственным доказанным способом избавиться от катаракты является операция, то есть хирургическая замена помутневшего хрусталика на искусственный — интраокулярную линзу.

Пациенты офтальмологической клиники «Три-З» имеют возможность воспользоваться уникальным банком искусственных хрусталиков — в нем более 50 видов интраокулярных линз, которые помогают восстановить зрение всего за один день. Подбор линзы проводится индивидуально, с учетом диагноза, особенностей строения глаза, образа жизни и пожеланий пациента.

Искусственные хрусталики обладают рядом характеристик, которые в комбинации дают необходимые свойства и определяют возможности нового зрения.

Самый простой вид интраокулярных линз – сферический хрусталик. Особенность сферической формы позволяет достичь четкости изображения только в центре, но не по краям. Асферический же хрусталик устраняет проблему: он обеспечивает хорошее качество изображения и в центре, и по краям, причем даже в условиях плохой освещенности. Такой хрусталик дает возможность максимально комфортного чтения, например.

Интраокулярные линзы также бывают монофокальными и мультифокальными. Монофокальный хрусталик корректирует только одну зону зрения – дальнюю или ближнюю. Эта линза поможет увидеть номер подъезжающего автобуса, но для чтения придется пользоваться очками, или наоборот. Хорошо видеть в любой зоне позволит мультифокальная линза: она почти полностью имитирует работу естественного хрусталика глаза и позволяет избавиться не только от катаракты, но и от очков.

В банке «Три-З» есть торические хрусталики — интраокулярные линзы, позволяющие скорректировать астигматизм, а также линзы с желтым светофильтром, предохраняющим сетчатку от воздействия вредных излучений. Правильно поставить диагноз и определить оптимально подходящий вариант искусственного хрусталика может только врач-офтальмохирург. Опытные специалисты клиники успешно помогают пациентам избавиться от катаракты и вернуть утерянное зрение.

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