Обзор матча Байер - Краснодар 21 февраля 2019: счет, голы, статистика игроков

«Краснодар» благодаря голу Сулейманова со штрафного смог добыть ничью против «Байера» в Леверкузене и пройти в 1/8 финала Лиги Европы. Ответный матч завершился со счетом 1:1.

ОБЗОР МАТЧА

Перед ответным матчем «Байер» - «Краснодар» мало кто ставил на российскую команду. Немцы крайне редко проигрывают на своем поле и продолжают показывать отличный футбол. Но минимальные ожидания могли позволить команде Мурада Мусаева максимально раскрепоститься и наслаждаться своей игрой.

- Наша основная задача - радовать красивой игрой болельщиков. Если такая игра приносит очки и, возможно, победы, будь то в чемпионате, Кубке России или Лиге Европы, мы этому только рады, - расставил приоритеты тренер «горожан».

В составах команд по сравнению с первым матчем, в котором забитых мячей не было, произошло несколько изменений. У «Краснодара» Стоцкого заменил отбывший дисквалификацию Рамирес, а место в воротах занял молодой Матвей Сафонов вместо Станислава Крицюка, у которого появились мышечные проблемы.

Итоговый счет и голы

Байер – Краснодар - 1:1 (0:0). Голы: Арангис, 87 - Сулейманов, 84.

Статистика игроков

Краснодар: Сафонов, Спайич, Мартынович, Рамирес, Петров, Каборе, Олссон (Газинский, 61), Перейра, Вандерсон, Классон (Стоцкий, 77), Игнатьев (Сулейманов, 70).

Байер: Градецки, Та, Драгович (Кизе-Телин, 86), Вайзер, Венделл, Арангис, Хаверц (Баумгартлингер, 66), Брандт, Бэйли, Фолланд, Аларио.

Судья: Гедиминас Мажейка (Литва)

Предупреждения: Олссон, 37, Перейра, 81, Стоцкий, 90+3 - Драгович, 42.

21 февраля. Леверкузен. Стадион «БайАрена». 16 684 зрителя (вмещает 30 210).

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

С первых минут на чужом поле «Краснодар» обозначил высокий прессинг. Это не мешало хозяевам больше владеть мячом, хотя опасные моменты чаще удавалось создавать именно «быкам».

На 7-й минуте Игнатьев получил свой первый шанс в матче, но после прострела Классона мяч оказался в руках у Градецки. Вратари проводили отличный отрезок, именно благодаря им третий тайм этого противостояния завершился со счетом 0:0.

В середине тайма мощный рывок Петрова завершился точной подачей на Классона и Градецки с большим трудом рукой смог выудить мяч с самой линии ворот.

Бэйли мог также открыть счет, подкараулив ошибку защитников «Краснодара», но его мощный удар метров с 14 пришелся мимо ворот. Угрожал из-за пределов штрафной и Брандт, но и его удар не побеспокоил Сафонова.

За 10 минут до перерыва голкиперу «быков» пришлось совершить чудо. Аларио из вратарской замыкал прострел слева на ближнюю штангу ударом с нескольких метров низом, и чудом Сафонов отразил мяч перед собой.

Ну а самый опасный момент тайма «Краснодар» создал на последних минутах первого тайма. Вандерсон в резвой контратаке вывел Классона один на один с Градецки, но невероятным образом швед не смог переиграть оппонента, а удар Игнатьева на добивании пришелся выше ворот. Без дрожи в коленях и страха «Краснодар» провел отличный тайм против «Байера».

ВТОРОЙ ТАЙМ

«Краснодар» продолжил оказывать давление на соперника и во второй половине встречи. Вандерсон, Игнатьев и Перейра угрожали воротам Градецки. Игра у российской команды явно шла и гол в ворота «Байера» назревал. Но немцы смогли сдержать стартовый натиск и в ответных атаках несколько раз заставляли вступать в игру Сафонова. Леверкузенцы на длительное время лишили «Краснодар» мяча и смогли перевести дух. Хаверц оказался в убойной позиции, но пробил выше ворот.

«Байер» осаждал ворота гостей угловыми, но пропустил несколько опасных атак. Кружева у линии штрафной, которые сплели «горожане» вывели на убойную позицию Классона, но тот замешкался и упустил возможность нанести удар.

Свой второй голевой момент хозяева создали в контратаке. Аларио пробил и мяч, попав в Мартыновича, перелетел через Сафонова и угодил в перекладину.

Игру «Краснодара» были призваны усилить Газинский, Сулейманов и Стоцкий. И именно Шапи смог открыть счет в этом матче. Перейра заработал штрафной на 83-й минуте прям по центру ворот и молодой нападающим идеальным ударом отправил мяч в притирку со штангой! 1:0.

Игра взорвалась. «Байер» понесся в атаку и сначала создал голевой момент, а через минуту смог сравнять счет Чарлес Арангис – 1:1 на 87-й минуте. Хозяева поля устроили отчаянный навал, а в добавленное время Градецки прописался в штрафной «Краснодара», который не смотря ни на что героически отстоял эту ничью.

Итог матча Байер – Краснодар – 1:1. Краснодар благодаря голу на выезде проходит дальше и оставляет немецкую команду за бортом Лиги Европы. Сенсация!

“КП” провела онлайн-трансляцию матча Байер - Краснодар.