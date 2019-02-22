«Стала мамой богатыря»: олимпийская чемпионка по гандболу Виктория Калина родила сына

Олимпийская чемпионка по гандболу, вратарь «Кубани» Виктория Калинина стала мамой. Рожала титулованная спортсменка в обычном краснодарском роддоме. Малыш появился на свет в 15:40 21 февраля.

- У Вики и ее супруга Алексея теперь есть прекрасный сынишка Серёжа. Мальчик родился крупненький и крепенький - 4370 грамм и 55 сантиметров, - рассказали «КП» в пресс-службе гандбольной «Кубани».

Сама Вика сейчас полностью в заботах о малыше и попросила пока ее не беспокоить. Ее супруг Алексей уже видел сына и часто навещает любимую жену в роддоме. И пока она в больнице, готовит комнату для малыша. Встречать из роддома Вику собирается вся гандбольная «Кубань», хотя девчонки уже позвонили своей подруге и поздравили с радостным событием.

Вика и Алексей познакомились несколько лет назад

Сама же новоиспеченная мама в декрете не собирается сидеть три года, уже в следующем сезоне планирует выйти на площадку.

Виктория Калинина и Алексей Кузнецов познакомились еще три года назад, а поженились в августе 2018-го.

"Комсомолка" поздравляет семью с рождением первенца, здоровья маме и малышу!