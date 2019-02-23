Мать главаря кущевской банды, вышедшая из колонии, дала первое интервью

Бывшую владелицу ООО«Артекс-Агро», отпустили из колонии в сентябре прошлого года. После шести лет в заключении мать главаря банды вернулась в родную станицу Кущевскую, где несколько лет творились бесчинства благодаря ее сыну, а в 2010 году были жестоко убиты 12 человек. Надежда должна была пробыть в колонии дольше, однако суд сократил этот срок на пять месяцев.

На днях она дала эксклюзивное интервью корреспонденту "Экспресс-газеты".

В нем она рассказывает, как вместе с мужем Виктором сколачивала огромное состояние и называет несправедливостью все, что стало с ее капиталом после "всей этой страшной истории".

- 24 ноября 2010 года приехали из Следственного комитета и сказали, что на ООО «Артекс-Агро» открыто уголовное дело по попытке незаконного получения субсидии, - рассказывает она в интервью "ЭГ". - Для их получения мы составляли налоговую отчетность. Закрывали задолженности и в этот момент 30 тысяч рублей случайно отправили на другой счет. Кассир одну цифру перепутал, отчего деньги от нас ушли, а в налоговую не пришли. Меня за них и посадили на три года. Обвинили в организации мошеннической схемы, хотя я в то время вообще лечилась за границей и не знала, что тут происходит. Но в любом случае — 30 тысяч рублей для предприятия с миллиардным оборотом, просто смешно. В тот момент на счету у «Артекс-Агро» было 26 миллионов. На моем личном — 180 миллионов. Ну да бог им судья, я за это уже отсидела и вспоминать не хочу.

Надежда Цапок говорит, что именно это уголовное дело против нее стало катализатором и причиной всех остальных бед.

Пять месяцев мать главаря кущевской банды Сергея Цапка старалась не выходить из дома. Ее осудили еще в 2011 году за незаконное получение из госбюджета субсидии в 15 млн рублей. Пока она сидела за решеткой, на владелицу сельскохозяйственного комплекса «Артек-Агро» завели еще два уголовных дела по этой же статье. Но на этот раз за махинации с кущевскими землями.

Бывшая фермерша постарела, но деловую хватку не ослабила. На фото Надежда Цапок заслушивает приговор суда в отношении себя

Выпустили Цапок из колонии раньше положенного, пересчитав ей срок. К тому моменту вступили в силу поправки в закон, по которому день в СИЗО приравнивается к полуторам в колонии.

За то время, пока владелица «Артекс-Агро» сидела в колонии, ее предприятие обанкротилось, а 5000 га кубанского чернозема отошли другим собственникам. И теперь Надежда Цапок намерена вернуть себе земли, рыночная стоимость которых более 500 млн рублей.

Сейчас первое, с чего собирается начать фермерша, это провести анализ всех судебных решений, которые были вынесены по ее землям за то время, пока она сидела в колонии. А уже потом начнет судиться с новыми собственниками участков, чтобы они вернули их ей.

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Какие преступления висят на банде

Сентябрь, 1998 год - Сергей Цапок и его брат Николай, Андрей Быков (кличка Буба) и Владимир Запорожец убили фермера Александра Иванова куском арматуры. Так мужчине отомстили за то, что он вместе со своими товарищами избил братьев Цапков.

2003 год - по приказу Сергея Цапка Виталий Иванов и Андрей Быков расстреляли машину фермера Валерия Богачева. В автомобиле мужчина находился вместе с сыном. Оба погибли. Сергей Цапок таким образом мстил бизнесмену за гибель брата. Но позже выяснилось, что Богачев к его смерти не имеет никакого отношения.

2005 год - Андрей Быков и Вячеслав Рябцев расстреляли машину кущевца Леонида Кадяна по заданию Сергея Цапка. Главарь банды подозревал и его в причастности к убийству брата. Но мужчину спасли медики.

Июль, 2006 год - убивают Леонида Кадяна.

Август, 2008 год - Вячеслав Цеповяз вызывает на встречу своего друга предпринимателя

Александра Строкуна. Но на трассе машину мужчины остановили Сергей Цапок и Владимир Алексеев (Вова Беспредел). Его подозревали в том, что он якобы готовил убийство Сергея Цапка. Мужчину скрутили и бросили в багажник, но Строкун выбрался и уехал в Белоруссию - там он скрывался от ОПГ.

Банда же хотела сжечь бизнесмена заживо и закопать на кладбище.

Ноябрь, 2008 год - Владимир Алексеев и Игорь Черных сначала избили, а потом зарезали во дворе собственного дома 60-летнего предпринимателя Анатолия Смольникова. Бизнесмен поплатился жизнью за конфликт с цапками.

Октябрь, 2009 год - Владимир Алексеев изнасиловал 13-летнюю девочку.

Июнь, 2010 год - Сергей Цапок заказал Владимиру Алексееву расстрелять машину ростовского предпринимателя Сергея Бегиджанова. Но бизнесмену удалось выжить, а вот его 17-летний внук и охранник погибли на месте. Оружие для убийства доставал Вячеслав Рябцев. Уничтожил его потом дядя Сергея Цапка Николай.

Август, 2010 год - банда напала на дом пожилой жительницы Староминского района Доси Новицкой. Женщину пытали - Игорь Черных проткнул ей руку шампуром по заказу кущевских полицейских. Вместе с ним на дело пришел и Сергей Карпенко. Ее дочь написала в РОВД заявление на стражей порядка, которые избили ее сожителя, и копы просили его забрать, но девушка отказывалась.

Ноябрь, 2010 год - Сергей Цапок, Владимир Алексеев, Игорь Черных, Андрей Быков (Буба), Сергей Карпенко (Рис-младший) убили 12 человек в доме кущевского фермера Сервера Аметова. Вячеслав Рябцев на дело не пошел - за день до этого специально прострелил себе ногу. Детей убивал Игорь Черных. Так Сергей Цапок отомстил фермеру за гибель своего брата, к которой Аметов был непричастен.