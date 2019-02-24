Гололед и летняя резина: В Краснодаре на Северных мостах столкнулись около 30 машин

Синоптики предупреждали еще в начале недели – вот-вот ожидается снег и гололед. Казалось бы, погода шепчет автомобилистам – переобуйся. Два-три дня и… стало поздно. Вчерашний дождь со снегом сделал свое дело - на дорогах стало скользко, а большая часть машин - с летней резиной. Заносило, водители маневрировали, но ехали… Как итог - массовые ДТП на Северных мостах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/693737" frameborder="0"></iframe> ДТП на Северных мостах Видео: instagram.com/dmitriy__degtyar.

Аварии произошли поздно вечером 23 февраля. По словам очевидцев, на первом мосту столкнулись ориентировочно 20 авто, около 10 - на втором.

- На мостах полный ужас, много разбитых машин «разбросаны» по всей проезжей части. К счастью, никто не погиб, хотя авто получили серьезные повреждения, у кого-то багажник - всмятку, у кого-то двери пассажирские помяты, - поделился с «КП» - Кубань» один из водителей Иван Раштанов.

С самого утра соцсети пестрят фотографиями ДТП и пострадавших водителей.

Фото: instagram.com/dmitriy__degtyar

- На участке дорог с разным интервалом времени столкнулись сразу несколько машин. На месте ДТП продолжают работать сотрудники полиции, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - В аварии пострадали два человека. По предварительным данным, они получили легкие травмы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/693735" frameborder="0"></iframe> Массовые аварии на Северных мостах. Видео: instagram.com/aleksey_kovtun/.

Несмотря на то, что о гололеде предупреждали еще вчера, «переобувать» своих ласточек автомобилисты не захотели, памятуя о капризах краснодарской погоды.

Напомним, ранее госавтоинспекция предупреждала кубанцев об осложнении обстановки на дорогах из-за непогоды.

- В северных районах края сейчас идет мокрый снег и снег с дождем, - сообщали в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Перепады температуры могут стать причиной гололеда и накатов на дороге. Выбирайте безопасную скорость, избегайте резких маневров и соблюдайте дистанцию.