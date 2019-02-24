В шоу «Песни» зрители вернули краснодарскую группу «Старый Лондон», которую раскритиковали Тимати и Баста

На телеканале ТНТ стартовал новый сезон шоу «Песни». Известные исполнители Тимати и Баста будут помогать музыкантам со всей страны пробиваться на большую сцену.

В первый отборочный день на сцене перед жюри предстала группа из кубанской столицы «Старый Лондон». На сцену вышли двое парней Анатолий и Святослав, которые рассказали, что познакомились в армии и тогда решили объединиться, чтобы писать песни. Святослав работает аниматором на детских вечеринках, а Анатолий преподает игру на гитаре.

На кастинге ребята решили исполнить «Русские матрешки». Парни спели о том, что русским мужчинам не нужны «расфуфыренные дуры, которые силиконом тела надули». Они предпочитают русских красавиц, которые носят сарафаны вместо мини-юбок.

Лиричная композиция очень понравилась всем сидящим в зрительном зале, а вот Тимати и Баста выступление ребят раскритиковали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/693796" frameborder="0"></iframe> СТАРЫЙ ЛОНДОН - Русские матрешки Видео: youtube.com/user/TNTRussia.

- Немного банально прозвучало все. Именно вот в таких аккордах, таких мелодических решениях. Банальные еще слова, - сказал «нет» участникам Баста.

А известному рэперу Тимати песня пришлась по вкусу. Ему не хватило движений от солиста, который во время выступления «не сделал ни шага на сцене».

Однако краснодарскую группу поддержали зрители. Они стали первыми претендентами на возвращение в шоу.

После последнего эфира этапа «Кастинг» все лидеры недельных голосований будут объединены в итоговое, финальное голосование, - рассказывают организаторы шоу. - Победитель вернется в шоу на этапе «Концерты».

Напомним, победитель получит пять миллионов рублей и контракт с Black Star или «Газгольдер».