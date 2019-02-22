Фильм «Сотня» о подвиге кубанского казака Василия Гамалия выйдет на экраны в 2020 году

О том, что в Краснодарском крае снимут фильм о легендарном рейде на Багдад сотни кубанских казаков, стало известно еще в конце года. Тогда в декабре в станице Брюховецкой снимали тизер к картине. Главными героями стали шесть казаков из конной группы почетного караула Кубанского казачьего войска. Они выполняли сложную каскадерскую работу. Стоит сказать, им она по плечу - все отличные конники, в идеале владеют джигитовкой и рубкой шашкой.

На фото казаки (Гамалий в центре) в компании офицеров Британского штаба в Басре.

И вот в скором времени должны начаться основные съемки фильма о подвиге Василия Гамалия, командира той самой легендарной сотни. Этот герой родился и вырос в станице Переясловской Брюховецкого района. Потомков Василия Гамалия найти не удалось, но им гордятся все земляки, потому с энтузиазмом встретили новость о фильме и готовы в любое время помочь в массовых съемках. Главные роли в «Сотне» достались известным актерам Андрею Мерзликину, Ивану Охлобыстину, Роману Курцыну, Сергею Бадюку, Владимиру Яглычу, Екатерине Шпице. На роль Василия Гамалия планируется потомственный казак Александр Горбатов. Максимально в работе задействуют и казаков из почетного караула.

Максимально в работе задействуют и казаков из почетного караула. Фото: slavakubani.ru

Поскольку действие будущей киноленты происходит в 1916 году, в разгар Первой мировой войны, будут использоваться декорации. Однако зрители Кубани смогут разглядеть знакомые до боли пейзажи родного края.

- В станице Брюховецкой у нас будет подготовительная конная база, там будут работать наши каскадеры, возможно, снимем несколько эпизодов. Основные съемки пройдут в горах, для трюков построим декорации на карьере в районе станице Гостагаевской, - рассказывает о планах «Комсомольской правде» - Кубань» сценарист и продюсер фильма Геннадий Меркулов. - Планируем летом этого года производство закончить, поскольку наша задача выпустить ленту в 2020-м, в скорбную дату столетия со дня расказачивания в России.

Казаки будут выполнять каскадерскую работу. Фото: slavakubani.ru

По замыслу зрители увидят настоящий блокбастер, насыщенный приключениями. Причем интересно такое кино будет, как молодежной, так и взрослой публике.

Авторы рассчитывают, что благодаря подлинным фактам удастся уйти от голливудских штампов и снять настоящее героическое кино.

- В картине мы будем придерживаться исторических фактов, однако есть эпизоды, о которых мы не знаем. Не стоит забывать, что Василий Гамалия был очень скромным человеком, мало говорил, но много делал. Потому что-то мы будем додумывать, но исключительно, чтобы дополнить фильм, - добавляет Геннадий Меркулов.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Василий Гамалий - командир той самой героической сотни. Ему был 31 год, когда он 27 апреля 1916 года выдвинулся со своим подразделением из расположения Персидского экспедиционного корпуса генерала Баратова. Его сотне предстояло пройти от линии фронта на тысячу километров вглубь Османской территории и в городе Али-эль-Гарби соединиться с британской армией.

Могила Василия Гамалия на Свято-Владимирском кладбище в Нью-Джерси.

На перехват сотни Уманского полка был направлен большой вооруженный отряд врагов. Однако столкновения не произошло. А все потому, что Гамалий узнал о планах врага от мелких ханов.

За выполнение этого задания Василий Гамалий был награжден орденом Святого Георгия IV степени и Британским крестом. Высшую российскую награду получили все казаки, которые прошли тысячу верст по пустыням Месопотамии. Это второй случай в истории, когда Георгиевские кресты получило целое подразделение.