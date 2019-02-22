Сибиряки чаще остальных переезжают на Кубань

Краснодарский край по-прежнему остается одним из самых желанных регионов для переезда. Более того, его популярность растет. По данным Краснодарстата, в прошлом году миграционный прирост населения составил более 47 тысяч человек и это на 36% больше, чем в 2017-м.

Всего же в наш край переехали более 200 тысяч человек, а покинули регион 153 тысячи.

Большая часть приезжих оказалась из других регионов России. Прирост составил почти 28%. Наибольший вклад внесли жители Сибири, Урала, Поволжья и Дальнего Востока.

- Жители Сибирского федерального округа составили 29,1%, Уральского и Приволжского по 18,8% соответственно, Дальневосточного – 18,3%, Северо-Кавказского – 7,9%, Южного – 5,1%, Северо-Западного – 3,4% от общего числа переселившихся в край, - рассказали в Краснодарстате.

Что касается международных мигрантов, их стало больше на 11 тысяч. Львиная доля приходится на страны бывшего СССР.

- Из этих стран 40,3% миграционного прироста приходилось на Украину, 20,2% – на Армению и 14,4% – на Казахстан, - пояснили в статистическом ведомстве.

Среди прочих стран на Кубань переезжают из Абхазии, Германии, Грузии, Турции и даже США, но на каждую из этих стран приходится совсем незначительный прирост – от нескольких десятков до нескольких сотен человек.

- Отток мигрантов в текущем периоде наблюдался в Австралию, Ливан и Польшу, - констатировали в Краснодарстате по итогам 2018 года.