«Краснодар» сыграет с «Валенсией» в 1/8 финала Лиги Европы

22 февраля в швейцарском городе Ньоне в штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА-2018/2019, которая определила, что соперником «Краснодара» на этой стадии стала «Валенсия».

Первый матч состоится 7 марта 2019 года в Испании, ответный пройдет 14 марта в Краснодаре. Время начала обеих игр будет определено позднее.

В предыдущем раунде плей-офф «Краснодар» оставил за бортом турнира леверкузенский «Байер», добившись результативной ничьей на выезде – 1:1. «Валенсия» в 1/16 финала оказалась сильнее шотландского «Селтика», обыграв соперника 2:0 на выезде и 1:0 на родной «Месталье».

В Лигу Европы испанская команда попала из Лиги Чемпионов, заняв третье место в группе H с «Ювентусом», «Манчестер Юнайтед» и «Янг Бойз».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании «Валенсия» занимает девятую строчку и имеет в активе 32 очка после 24 матчей.

У «Валенсии» богатая история взаимоотношений с командами из Краснодарского края. В 2001 году испанцы под руководством Рафаэля Бенитеса встречались в 1/64 финала Кубка УЕФА с «Черноморцем» из Новороссийска, обыграв российскую команду 1:0 в гостях и 5:0 на домашней арене.

В 2013-м году «Валенсия» попала в одну группу Лиги Европы с краснодарской «Кубанью». Матч в Краснодаре завершился триумфом испанцев – 2:0, а на «Месталье» была зафиксирована ничья – 1:1.