В Краснодаре чаще всего крадут мобильники и обчищают квартиры

Лидерами среди преступлений в Краснодаре являются угоны, кража автомобилей и гоп-стопы на улице, чтобы мгновенно стащить мобильник или сумку. Еще по-прежнему популярны у воров квартиры в новостройках. Для них это прелесть, которая манит своей незащищенностью и обилием добычи, которой можно поживиться.

Скажем сразу, что в Прикубанском и Карасунских округах больше всего преступлений. Всему виной не бездействие полиции. Это самые большие части Краснодара. Их активно застраивают, поэтому здесь быстро растет население, а отсюда и количество правонарушений.

- Чтобы обеспечить порядок, нам хватает сотрудников, - говорит начальник пресс-службы управления МВД России по городу Краснодару Артем Коноваленко. - Каждый день на службу заступает около 1 000 полицейских: участковые, дорожно-патрульная и патрульно-постовая службы, подразделения уголовного розыска, следствия, дознания, кинологическая служба и т.д.

Как защитить квартиру от вора

Больше всего квартирных краж происходит в Прикубанском и Карасунском округах. Оказывается, что даже если поставить самый навороченный замок, то это не остановит вора от проникновения в квартиру.

- Чаще всего совершают кражи в новостройках, которые недавно ввели в эксплуатацию, - продолжает Артем Коноваленко. – Вору это удобно по нескольким причинам. Во-первых, дом еще толком не заселен, очень мало свидетелей и лишних глаз, которые могут что-то заподозрить. Во-вторых, застройщик ставит очень простые двери с одним замком, которые можно вскрыть за 30 секунд. Поэтому после того, как вы сделаете ремонт, лучше поменять дверь, где будет хотя бы 2 замка. Это задержит злоумышленника. Возможно, в это время вы успеете вернуться в квартиру или преступника заметят соседи.

Но бывает, что квартиры обчищают даже без взлома. Очень много людей забывают закрыть за собой дверь, когда собираются на работу. Часто жильцы не замыкаются на ночь. Классическая картина: уснули перед телевизором, а в это время в квартиру зашел случайный воришка, который возвращался с очередного дела и обрадовался, как же ему повезло.

ФОТО: Екатерина МАРТИНОВИЧ

- Еще проникают в квартиру через форточку или балкон, - продолжает Коноваленко. - Причем не застрахованы от этого жители и на верхних этажах. У нас в городе был случай на улице Невкипелого, когда в 2010 году ночью преступник использовал альпинистское снаряжение. Мужчина вскарабкался на 9 этаж, потом отжал за 6 секунд пластиковое окно отверткой и проник в квартиру через балкон. Тогда полицию вызвали бдительные соседи, которые услышали странные звуки в квартире. Старший группы поднялся на девятый этаж, откуда поступила заявка. Второй полицейский блокировал подъезд. Через пару минут из него уже выходил вор с сумкой, который при виде полицейского бросил свои вещи и начал убегать. Позже выяснилось, вор стащил ноутбук и золотые украшения. Их нашли на чердаке этого же дома. Поэтому ставьте на окна решетки, особенно если вы живете с 1 по 3 этаж. Жителям верхних этажей достаточно всегда закрывать балкон перед уходом из дома и покупать окна, которые закрываются на ключ. В таком случае отжать раму за 6 секунд не получится, придется провозиться дольше – до 1 минуты. Такая мера не панацея, но хотя бы задержит преступников.

Как защитить машину от угона

- Угон не так страшен, как кража, - продолжает Артем Коноваленко. – Когда угоняют машину, основной мотив это покататься. Наездятся преступники, а потом бросают транспорт где-нибудь на обочине. Чаще всего это делают спонтанно. О, стоит машина, хочу прокатиться. При краже умысел продать авто. И тогда найти ее следы сложнее. Мы рассылаем ориентировки патрульным и на посты ДПС, проверяем уличные камеры, чтобы понять, где преступник оставил машину. Чтобы с вашим авто такого не случилось, старайтесь ставить транспорт в людных местах, а не где-нибудь на обочине. Тогда по камерам найдем преступников. А вторая мера банальная – не забывать ставить на сигнализацию или замыкать дверь.

Как не пострадать от кражи на улице

- Такие преступления мы называем «на рывок», - говорит Артем Коноваленко. – Набегу воришка срывает цепочку с шеи или выхватывает телефон с сумкой. Поэтому старайтесь идти по освещенным и оживленным улицам, где много прохожих. Преступнику невыгодны лишние свидетели. Был случай, когда у девушки на улице выхватили мобильник. Воришка стал убегать, пострадавшая даже крикнуть толком не успела. В это время один из прохожих позвонил в полицию и стал преследовать грабителя. По телефону он говорил, по каким улицам бежит преступник, где остановился и т.д. Через 10 минут вора скрутили, а телефон вернули владелице. Но не всегда люди передвигаются только по оживленным улицам, и не везде есть освещение, особенно в районах с новостройками. В таких местах преступники нередко нападают с ножами, заточками или оружием. Здесь лучше не геройствовать и отдать имущество. Жизнь дороже любых денег. Потом обратитесь в полицию, чем раньше вы это сделаете, тем быстрее мы задержим злоумышленника. В каждом районе города вступает в наряд ППС.

Инфографика: Александр КОНОПЛЕВ

БОЛЬНОЙ ВОПРОС

Почему полиция не всегда быстро откликается на вызовы?

Временных нормативов для отклика на звонок у полиции нет. В законе написано, стражи порядка должны реагировать на вызов немедленно. Обычно диспетчер, который принимает звонок, оценивает ситуацию, в которую попал житель. Например, если у него украли сумку из машины, а в это же время есть вызов на разбой в квартире, то полиция поедет на разбой, где есть вероятность жертв. Поэтому полицейские реагируют на вызовы по мере приоритета. Если вдруг правоохранители никак не отреагировали на ваш звонок, обратитесь по телефону доверия МВД края – 8 (861) 224-58-48. После жалобы там начнут служебную проверку. Если не ответили на ваше обращение без объективных причин, то таких сотрудников накажут.

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