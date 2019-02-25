2019-02-25T12:04:29+03:00
Спорт

Краснодар – Валенсия 14 марта: как и где купить билеты на матч Лиги Европы

Билеты на футбол Краснодар – Валенсия можно приобрести с 23 февраля
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Билеты на матч Краснодар - Валенсия стоят от 500 рублей Фото: ФК "Краснодар"Билеты на матч Краснодар - Валенсия стоят от 500 рублей Фото: ФК "Краснодар"
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Футбольный клуб «Краснодар» узнал своего соперника по 1/8 финала Лиги Европы. Им стала «Валенсия». Первый матч состоится в Испании 7 марта, а ответная игра пройдет в Краснодаре 14 марта и начнется в 20:55 по московскому времени.

Ожидается, что билеты на футбольный матч «Краснодар» - «Валенсия» будут пользоваться ажиотажным спросом, а в день игры трибуны заполнят 35 тысяч болельщиков «горожан».

В клубе продолжают борьбу с перекупщиками и предупреждают, что купить билеты можно только в кассах стадиона или на официальном сайте «Краснодара».

- Уважаемые болельщики, избегайте покупки билетов на сторонних онлайн-ресурсах! Билеты будут аннулированы в случае обнаружения попытки перепродажи. Приобретая их, вы безусловно соглашаетесь с этим условием, - говорят в клубе.

Продажи билетов на матч «Краснодар» - «Валенсия» стартовали с 23 февраля. Но только для владельцев сезонных абонементов. Самые преданные болельщики получили возможность первыми выкупить свои места на стадионе онлайн и в кассе купить два дополнительных билета. 28 февраля бронь для владельцев абонементов будет снята.

С 1 марта билеты онлайн и в кассах смогут приобрести и обладатели карт болельщика, но не более трех билетов в одни руки. Если у вас еще нет такой карты, то ее можно оформить в кассе, для этого нужно взять с собой паспорт, водительские права или свидетельство о рождении для детей.

Открытые продажи в кассах начнутся только с 9 марта, если все билеты не будут проданы до этой даты.

Стоимость билетов – 500, 600, 800, 1000, 1200, 3000 и 5000 рублей.

Кассы стадиона «Краснодар» работают с 9:00 до 19:00 в будние дни, с 10:00 до 18:00 – по выходным. Адрес: улица Разведчика Леонова, 1.

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В предыдущем раунде плей-офф «Краснодар» оставил за бортом турнира леверкузенский «Байер», добившись результативной ничьей на выезде – 1:1. «Валенсия» в 1/16 финала оказалась сильнее шотландского «Селтика», обыграв соперника 2:0 на выезде и 1:0 на родной «Месталье» (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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