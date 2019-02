«Ростелеком» организовал турнир по World of Tanks в Майкопе

23 февраля в Майкопе прошел кибертурнир «Ростелекома» по игре World of Tanks при поддержке городской администрации. Любители популярной онлайн-игры собрались в кинотеатре «Гигант», чтобы выявить из 150 участников лучшего бойца. Для удобства зрителей трансляция танковых баталий велась на большом экране, рядом с которым «Ростелеком» организовал бесплатный Wi-Fi. Победители соревнований получили призы от телеком-оператора и игровое «золото» от компании Wargaming.

Роза Цеева, руководитель управления культуры администрации города Майкопа: «Онлайн-турнир стал прекрасным подарком для мужчин в День защитника Отечества. Я считаю, что это хороший способ для привлечения внимания молодежи к истории и ИТ-технологиям, которые позволяют в деталях воссоздать реалии прошлого. Мы давно и плодотворно сотрудничаем с «Ростелекомом» и вместе стараемся сделать каждый городской или республиканский праздник более ярким, интересным и насыщенным».

Сергей Поляков, директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком»: «Сейчас киберспорт популярен как никогда. Это заметно и по росту числа абонентов тарифа «Игровой», который наша компания разработала специально для фанатов самых популярных онлайн-игр. За последний год количество пользователей тарифа в Адыгее и на Кубани выросло в два раза. Помимо геймерских бонусов главным преимуществом «Игрового» остается быстрый интернет».

Напомним, что тарифный план «Игровой» от «Ростелекома» обеспечивает пользователям премиум-аккаунт Wargaming, эксклюзивный танк VIII уровня T-44-100 (Р) и множество других бонусов: прокачанный на 100% экипаж с навыком «Боевое братство», танк Т-44-100 (P) с дополнительным камуфляжем, уникальной наклейкой войск связи СССР, обвесами в виде катушки, мачты связи и слотом в ангаре. Премиум аккаунт един для трех игр от Wargaming: World of Tanks, World of Warships и World of Warplanes.

