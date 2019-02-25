2019-02-25T17:23:14+03:00
Общество

На Кубани сотрудник министерства курортов и туризма украл 35 миллионов рублей

За это он получил 2,5 года тюрьмы
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Екатерина МиртиновичФОТО: Екатерина Миртинович
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В 2012-2013 годах министерство заключало контракты для продвижения курортов края. Часть средств направили на рекламу в общественном транспорте Москвы и Московской области. Средства выделили по программе «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края на 2011-2017годы». По версии следствия, искал подрядчиков для госзаказа Дмитрий Габриэль, который с 2011 года работал заместителем начальника отдела информационного сопровождения ведомства. Победители тендеров, 3 московские компании, получили 35 миллионов рублей за работу, но не выполнили свои обязательства.

- Сотрудник ведомства и трое московских предпринимателей признаны судом виновными по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере» и осуждены за хищение более 35 миллионов рублей из бюджета края, - сообщили в краевом УФСБ. - Дмитрия Габриэля, Анатолия Вдовинюка и Бориса Еремеева лишили свободы на 2,5 года. Алексей Ткаченко приговорен к 1 году и 10 месяцам колонии.

По данным правоохранительных органов, министерство в 2012-2013 годы заключило госконтракт с ООО «Блоктехкомплект» и «Альфа потенциал» по информационному продвижению курортов Кубани на маршрутках в Москве и Московской области. Эти компании нашли субподрядчиков, но подтвердить это документами не смогли.

СПРАВКА «КП»

Дмитрий Габриэль родился 17 ноября 1982 года. Окончил в 2007 году Кубанский государственный аграрный университет по направлению «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

С 19 сентября 2011 года назначен на должность заместителя начальника отдела информационного сопровождения министерства курортов и туризма Краснодарского края. Уволен в 2017 году.

По сведениям отца осужденного Сергей Габриэля, 15 сентября 2016-го по части 7 статьи 159 УК РФ возбудили уголовное дело в отношении работников министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Затем по этой же статье стали обвинять Дмитрия Габриэля. На него завели дело 16 марта 2017 года, а 23 марта взяли под стражу. У осужденного осталась жена и двое детей.

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Николай Артющенко, на момент публикации - нынешний глава Усть-Лабинского района, стал фигурантом уголовного дела. А попал под следствие он, как сообщается в официальных сухих сводках, из-за подозрений в превышении должностных полномочий (читайте далее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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