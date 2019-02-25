2019-02-25T17:46:28+03:00
Общество

Вылетающим из Краснодара и Сочи разрешат не печатать посадочные талоны

Аэропорты технически готовы к внедрению нововведений
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Пройти на посадку можно будет только с паспортом и телефономПройти на посадку можно будет только с паспортом и телефономФото: Михаил ФРОЛОВ
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Авиапассажиров, вылетающих из Краснодара и Сочи, скоро избавят от лишних бумаг и очередей. С 24 февраля вступил в силу приказ Минтранса России, который разрешает проходить в стерильную зону аэропортов без распечатки посадочного талона. Достаточно просто пройти онлайн-регистрацию и просканировать штрих-код с экрана телефона или планшета, а затем предъявить паспорт для подтверждения личности.

Это возможно только при наличии в аэропорту информационной системы, которая включает в себя электронную базу данных досмотра и самого устройства, сканирующего штрихкод. В остальных случаях распечатки посадочных талонов не избежать.

- На данный момент Международный аэропорт Сочи и Краснодар технически готовы к внедрению электронного посадочного талона. В терминалах установлена система RESA PAXTRACK, которая как раз и является той самой информационной системой с базой данных отметок о прохождении пунктов контроля с использованием электронного посадочного талона. На сегодняшний день реализуется план мероприятий в части организации процесса обслуживания пассажиров с электронными посадочными, - рассказала корреспонденту «КП» ведущий специалист по связям с общественностью АО «Международный аэропорт Краснодар» Ирина Пономарева.

Точные сроки внедрения нововведений пока не называются, но ожидается, что это произойдет уже в 2019 году. О возможности использования электронных талонов авиакомпании обязаны сообщить пассажирам.

При этом во всех аэропортах сохранится возможность распечатки посадочных квитков. Сделать это можно на стойке регистрации или самостоятельно в одном из терминалов - в обоих случаях бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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