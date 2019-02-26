Масленица 2019 в Краснодаре: хороводы со скоморохами, народные сказки и ярмарка

С 4 марта начинается Масленица 2019 в Краснодаре. По такому поводу практически во всех кафе и ресторанах Краснодара в меню добавят блины. Каких только лакомств не будет – и с икрой, и с рыбкой, и с шоколадом и с сыром и грибами, и сладкие. А уже 10 марта, в воскресенье, в столице Кубани с хороводами, песнями и танцами проводят зиму. Пожалуй, один из главных праздников пройдет в парке «Солнечный остров». На проводы Масленицы 2019 в Краснодаре всех приглашает «Комсомолка».

«Комсомольская» ярмарка

- Будем петь, плясать, веселиться и есть блины, - рассказали в издательском доме. – Для гостей праздника мы приготовили игры, конкурсы и ярмарку.

Гулять и веселиться народ будет почти весь день, и скучать точно никому не придется. Ведь праздники с «Комсомолкой» всегда яркие, озорные и запоминающиеся.

10 марта, 12:00

Парк Солнечный остров, ул. Трамвайная, 2.

Праздник в Городском саду

Гулять будет и Городской сад. Здесь пройдет праздник «Широкая Масленица». И тоже гостей ждут песни, конкурсы и много музыки. Здесь тоже будут угощать блинам и чаем. Сам праздник рассчитан на шесть часов.

10 марта, 12:00, парк Городской сад, ул. Постовая, 34.

Проводы зимы в Чистяковской роще

«Широкая Масленица» - так называется народный театрализованный праздник Центрального округа Краснодара. Тут тоже будут веселиться по полной! Для гостей споют местные творческие коллективы, а всех желающих угостят главным блюдом праздника – блинами. Масленица 2019 в Краснодаре будет веселой и озорной.

10 марта, 12:00, пар Чистяковская роща, ул. Колхозная, 86.

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Детвору на спектакль приведу

А вот в Новом театре кукол Краснодара Масленицу будут отмечать два дня.

- Юных зрителей ждут хороводы со скоморохами, проводы Зимы и встреча Весны, угощение блинами и показ спектакля «Гуси-лебеди» Сергея Балыкова по мотивам русской народной сказки, - рассказали в ТО «Премьера».

Детвору в холле театра встретят скоморох Фома и два потешника. Они будут петь, играть и водить хороводы с детворой.

- Будут скоморохи с ребятней Масленицу за забавы благодарить, да Зиму провожать, да Весну закликать: всех встретят-потешат, всем угодят да блинами угостят, - рассказывают в театре.

А после хороводов в холле, юных зрителей пригласят в зал, где покажут спектакль «Гуси-лебеди». Он поставлен главным режиссером Астраханского театра кукол Сергеем Балыковым и его постоянным соавтором - художником Еленой Пряхиной.

- В этой сказке-путешествии будут и встречи Машеньки в поисках братца Иванушки, унесенного гусями-лебедями, с Бабой-Ягой и задорным лешим, с добрыми Печкой и Яблонькой, - рассказывают в театре.

9 -10 марта, 11:00, 14:00.

Краснодар, Новый театр кукол, ул. Ставропольская, 130.

Цена билетов: 400 рублей.