2019-02-25T19:50:27+03:00
Спорт

Василий Уткин побрился после победы ФК «Краснодар» над «Байером»

Комментатор сделал это в своем влоге на Ютуб [видео]
Андрей ГОРЕЛОВ
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Василий Уткин в очередном выпуске своего канала начал обсуждать итоги 1\16 финала Лиги Европы, где «Зенит» прошел «Фенербахче», а «Краснодар» победил «Байер». Перед этим Уткин обещал сбрить бороду, если «быки» преодолеют немецкий клуб на пути к 1/8 финала турнира. Напомнили комментатору сдержать свое обещание в пресс-службе «черно-зеленых», они написали об этом в твиттере.

ФОТО: Пресс-служба ФК "Краснодар"

ФОТО: Пресс-служба ФК "Краснодар"

- Мы и наши партнеры готовы подарить Вам бритвенную систему и годовой запас лезвий. Слышали, что он Вам может пригодиться! - напомнил ФК "Краснодар" Уткину побриться.

- Самое интересное это «Краснодар», - сказал ведущий, включил электробритву и начал параллельно бриться. – Честно, не верил в этот клуб, думал, что леверкузенский «Байер» спокойно победит «быков». Перед этим сказал, что в случае победы краснодарского клуба, я сбрею бороду. Последние 4 дня меня спрашивают в соцсетях, когда же я побреюсь? Надо это делать там, где ты пообещал это сделать. Игра «Краснодара» меня до глубины души удивила.

Напомним, ФК «Краснодар» в 1\16 финала Лиги Европы прошел немецкий «Байер». Обе встречи закончились вничью. «Быки» прошли соперника благодаря мячу, забитому на выезде.

Василий Уткин побрился после победы ФК «Краснодар» над «Байером».Источник: Влог Василя Уткина

Команда Мурада Мусаева готовится к поединку с «Валенсией». Игры пройдут 7 марта в Испании и 14 марта в Краснодаре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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