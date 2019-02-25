Василий Уткин в очередном выпуске своего канала начал обсуждать итоги 1\16 финала Лиги Европы, где «Зенит» прошел «Фенербахче», а «Краснодар» победил «Байер». Перед этим Уткин обещал сбрить бороду, если «быки» преодолеют немецкий клуб на пути к 1/8 финала турнира. Напомнили комментатору сдержать свое обещание в пресс-службе «черно-зеленых», они написали об этом в твиттере.

ФОТО: Пресс-служба ФК "Краснодар"

- Мы и наши партнеры готовы подарить Вам бритвенную систему и годовой запас лезвий. Слышали, что он Вам может пригодиться! - напомнил ФК "Краснодар" Уткину побриться.

- Самое интересное это «Краснодар», - сказал ведущий, включил электробритву и начал параллельно бриться. – Честно, не верил в этот клуб, думал, что леверкузенский «Байер» спокойно победит «быков». Перед этим сказал, что в случае победы краснодарского клуба, я сбрею бороду. Последние 4 дня меня спрашивают в соцсетях, когда же я побреюсь? Надо это делать там, где ты пообещал это сделать. Игра «Краснодара» меня до глубины души удивила.

Напомним, ФК «Краснодар» в 1\16 финала Лиги Европы прошел немецкий «Байер». Обе встречи закончились вничью. «Быки» прошли соперника благодаря мячу, забитому на выезде.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/694002" frameborder="0"></iframe> Василий Уткин побрился после победы ФК «Краснодар» над «Байером».Источник: Влог Василя Уткина

Команда Мурада Мусаева готовится к поединку с «Валенсией». Игры пройдут 7 марта в Испании и 14 марта в Краснодаре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Краснодар» сыграет с «Валенсией» в 1/8 финала Лиги Европы

В предыдущем раунде плей-офф «Краснодар» оставил за бортом турнира леверкузенский «Байер», добившись результативной ничьей на выезде – 1:1. «Валенсия» в 1/16 финала оказалась сильнее шотландского «Селтика», обыграв соперника 2:0 на выезде и 1:0 на родной «Месталье» (читайте далее)

Краснодар – Валенсия 14 марта: как и где купить билеты на матч Лиги Европы

Футбольный клуб «Краснодар» узнал своего соперника по 1/8 финала Лиги Европы. Им стала «Валенсия». Первый матч состоится в Испании 7 марта, а ответная игра пройдет в Краснодаре 14 марта и начнется в 20:55 по московскому времени (читайте далее).