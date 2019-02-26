2019-02-26T15:59:24+03:00
Спорт

Леонид Слуцкий об аресте Кокорина и Мамаева: Шесть месяцев - это все же очень много!

Главный тренер «Витесса» считает, что по уровню мастерства футболисты могли бы играть в голландской команде
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Дарья ИСАЕВАФото: Дарья ИСАЕВА
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На YouTube канале «КраСава» вышел сюжет с бывшим главным тренером сборной России Леонидом Слуцким. Сейчас он живет в Голландии и тренирует местный футбольный клуб «Витесс». Естественно, за новостями об игроке «Краснодара» Павла Мамаева и его товарища из «Зенита» Александра Кокорина следит. Потому Леонид Слуцкий поделился мнением относительно ситуации со спортсменами, которые сейчас находятся в СИЗО.

- Как любой нормальный человек, я их осуждаю. Да они сами себя давным-давно осуждают. На любое действие должно быть противодействие, - сказал главный тренер голландского клуба. - Должна быть ответная реакция. Шесть месяцев - это все же очень много.

Помимо прочего, тренер считает, что они смогут вернуться в футбол, так как даже после разрыва крестообразных связок футболистам удается вновь выйти на поле.

- Кокорин недавно вернулся, поэтому тут вопрос в их состоянии. У Мамаева тоже была тяжелая травма ахилла. Почему бы им не вернуться? - продолжал Слуцкий. - По уровню мастерства они бы спокойно могли играть в «Витессе». Но дальше идет вопрос контрактов, здоровья, выездные они или невыездные.

Напомним, после октябрьских приключений, когда был избит водитель Соловчук, а чиновник Денис Пак получил стулом, «Краснодар» заявил, что собирается разорвать контракт с Мамаевым. Последние заявления «Краснодара» были еще в начале декабря. «Краснодар» желает расстаться с футболистом навсегда. И точка. В программах к матчам «горожан» вы уже давно не найдете его фотографий.

Согласно решению суда, футболистам продлили арест до 8 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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