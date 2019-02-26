Глава Адыгеи выступил с ежегодным отчётом о деятельности кабинета министров РА

Сегодня в рамках очередной сессии Госсовета-Хасэ РА глава Адыгеи Мурат Кумпилов озвучил перед депутатами отчёт о деятельности кабинета министров РА в 2018 году.

Открывая выступление, Мурат Кумпилов подчеркнул, что сегодня Адыгея, как и все регионы России, запускает значимые национальные проекты, реализация которых должна обеспечить качественный прорыв для нашей страны.

- Как отметил президент страны в своем недавнем послании Федеральному Собранию, содержание и ориентиры национальных проектов «отражают запросы и ожидания граждан страны. Проекты построены вокруг человека, ради достижения нового качества жизни для всех поколений, которое может быть обеспечено только при динамичном развитии России»», - сказал глава РА.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Мурат Кумпилов указал на важную роль консолидации усилий власти и общества в достижении намеченных целей. При этом основой для позитивных преобразований была названа достигнутая в республике стабильная социально-политическая обстановка.

Отметив положительную динамику практически во всех сферах деятельности, глава Адыгеи расставил акценты в дальнейшей работе: улучшение демографии, создание доступной среды для людей с ОВЗ, увеличение продолжительности жизни населения, обеспечение доступности качественной медицины для всех жителей региона, повышение качества образования, поиск и поддержка талантливой молодёжи, подготовка и переподготовка кадров по отраслям, сохранение экологии для будущих поколений, популяризация физкультуры и спорта, развитие культуры, решение жилищных вопросов и формирование комфортной городской среды.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Наряду с социальными задачами, были поставлены ориентиры в сфере экономики и финансов: повышение эффективности расходования бюджетных средств, дальнейшее улучшение делового климата в регионе, внедрение новых технологий, в том числе в АПК; поддержка начинающих фермеров и семейных животноводческих хозяйств, совершенствование туристической отрасли, развитие инженерных коммуникаций, строительство дорог.

Особое внимание глава Адыгеи уделил вопросам взаимодействия власти и общества.

- Наша цель – благополучие людей, повышения качества жизни в республике, поэтому такая работа должна и дальше осуществляться в постоянном прямом диалоге с населением. Запросы граждан – своего рода маяки для нас. С учетом мнения жителей мы расставляем приоритеты, корректируем свои действия для более эффективного решения насущных вопросов. Важно по максимуму использовать все имеющиеся сегодня механизмы обратной связи с населением, - подчеркнул Мурат Кумпилов.