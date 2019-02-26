В горбольнице Новороссийска ввели зарядку для врачей

Суббота, 23 февраля, 7:30 утра, в пустом коридоре тихо домывает полы пожилая сотрудница, и больше ни звука… И вдруг начинает играть динамичная музыка. Из кабинета, где только что закончилась планерка, выбегают медики. Только вместо белых халатов они надели спортивную форму. Затем врачи начали приседать с гирями, небольшими гантелями и делать упражнения на растяжку. Дал задание провести зарядку для персонала главврач медучреждения Валерий Корхмазов. Хотя сам он занятие не посетил: уехал в командировку в Краснодар.

- Персонал учреждения около 400 человек, - рассказывает пресс-секретарь горбольницы №1 Елена Ковлакас. – Поучаствовали в зарядке только 8 медиков, в основном - завотделениями. Для этого мы пригласили фитнес-инструктора, который показал им несколько базовых упражнений за 10-15 минут. Идея провести зарядку пришла главному врачу. Ведь здоровый образ жизни – лучшая профилактика болезней. По его мнению, нужно начинать с себя, а затем мотивировать этим пациентов. Теперь зарядка у нас будет проходить каждую пятницу в 7:30 утра, но пока только для медперсонала и по желанию.

Позже в горбольнице хотят приучить к утренним упражнениям и пациентов. Детали и организацию занятий руководство учреждения еще продумывает. Но уже известно, что зарядку станут проводить после семи вечера, когда в больнице прекращается время посещений.

Инстаграм горбольницы №1

- Занятия не будут проходить в палатах, - продолжает Елена Ковлакас. – Для этого желающие пациенты смогут выйти в холл или коридор, где их будет ждать инструктор. Когда пройдет первая тренировка, пока сказать не можем. Разумеется, если у больного есть ограничение для занятий физкультурой, то призывать его идти заниматься никто не станет. Это может быть травма, период восстановления после операции или болезни, когда нужно ограничить контакт больного с другими пациентами.

На зарядке руководство горбольницы не будет останавливаться. С помощью фитнеса можно решить и другую проблему – восстановление детей после операций.

- Мы хотим, чтобы фитнес-инструкторы и специалисты по лечебной физкультуре взялись за восстановление пациентов в отделении детской хирургии, - продолжает Елена Ковлакас. – Тех же специалистов, которые проводят зарядку, мы привлечем к консультированию родителей. Сейчас такая ситуация: прооперировали ребенка, выписали, дали рекомендации по реабилитации. Дальше мамам и папам не совсем понятно, что помимо лекарств можно еще ускорить восстановление и физкультурой. Особенно это касается совсем маленьких детей, когда не каждый взрослый поймет, а можно ли делать это упражнение, например, чтобы размять тазобедренный сустав и т.д. Поэтому тренер ЛФК (лечебная физическая культура) будет консультировать родителей прямо в палате. Для этого станет показывать им упражнения, которые можно и нужно делать регулярно дома, чтобы ребенок быстрее восстановился.

Пока зарядку делают только медики, но к этому приучат и пациентов.