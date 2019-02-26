Полицейский, у которого в пользу государства отобрали квартиру за 3,2 млн рублей, возглавляет одно из управлений краевого главка

Беспрецедентное наказание за «левые» доходы получил полицейский в Краснодарском крае. Квартиру в казну Отечества забрали у бывшего начальника Калининского ОГИБДД, а ныне начальника оперативного управления краевого главка, Сергея Храпова. Дело в том, что в отделе по противодействию коррупции прокуратуры региона решили проверить декларацию о доходах высокопоставленного госслужащего в бытность его провинциальным сотрудником в погонах.

- Оказалось, что стоимость квартиры превышала совокупный доход за 3 года (с 2009 по 2012 гг.) его и супруги на 1,5 миллиона, - сообщил «КП» - Кубань» старший помощник прокурора Краснодарского края Антон Лопатин. - По закону о противодействии коррупции имущество государственного служащего, приобретенное на неподтвержденные доходы изымается в пользу государства.

Выяснилось, что зарабатывал глава отдела госавтоинспекции района с населением чуть больше 50 тысяч человек тогда 700 тысяч рублей в год (речь о 2012-м). Его супруга, учительница станичной школы Татьяна, и того меньше. И откуда у правоохранителя взялись лишних полтора миллиона, проверяющим Храпов ответить не смог.

- Накопил ли, подарили, он должен был это доказать, - прокомментировали свое решение в Калининском районном суде. - Не случилось.

При этом квартира, которая теперь находится в собственности государства, считается элитным жильем. Располагается она на Рождественской набережной в кубанской столице. Ее площадь - 81 квадратный метр. И хочется надеяться, что этот внезапно образовавшийся ресурс государственные институты используют самым лучшим образом.

- Как будет использоваться квартира пока неизвестно, - сообщили "Комсомолке" в прокуратуре Краснодарского края. - Пока ее только забрали.

Конечно, впору посочувствовать полицейскому. Но проверяющие убеждают, это не единственное жилье у Храпова. А в конфискованном, скорее всего, жила взрослая дочь во время учебы в Кубанском госуниверситете.

ЗВОНОК ПО ПОВОДУ

Между тем, прокомментировать проступок своего сотрудника в краевом главке отказались.

- Это не в нашей компетенции, - заявили «Комсомолке» в пресс-службе ведомстве.

А сам начальник оперативного управления Сергей Храпов находится сейчас на больничном. По крайней мере, именно так нам ответили в его приемной.

Будем надеяться, что такая практика (диковинная, что тут скрывать!) противодействию коррупции не приведет к еще большему «шифрованию» чиновничьих доходов. Ведь не зря в декларациях многих из них в собственности часто нет ничего. При этом любопытную строку «в пользовании» (но не в собственности!) занимает целый список из 15-ти домов и несметного количества земельных участков. Правда, этот реальный (!) пример из жизни реального госслужащего в гражданке. А потому — уже другая история.