В Краснодаре большинством голосов благоустроят сквер в Вишняках

В кубанской столице завершили обработку опросных листов и подсчет результатов рейтингового голосования по отбору зеленых зон для благоустройства в 2020 году. Напомним, такое голосование — первый этап участия в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды». Всего в голосовании приняли участие больше 76 тысяч жителей города. Большинство голосов набрала вторая очередь Вишняковского сквера. В число лидеров также вошли бульвары «Гагаринский», «Офицерский» и «Школьный», сквер «Дмитриевский», а также территория, прилегающая к Карасунским (Покровским) озерам.

В мэрии активность жителей Краснодара отметили и поблагодарили за нее.

– Теперь нас всех ждет важная работа - разработка дизайн-проектов по зеленым зонам, у которых высокие шансы на благоустройство в следующем году. Это все тоже будет происходить при участии жителей. Уже в этом году планируем, что все проекты пройдут обязательную госэкспертизу. Это будет подготовка к 2020 году, – сказал мэр Евгений Первышов.

Итак, всего за зеленые зоны было отдано почти 353 тысячи голосов.

Выбор краснодарцев пал на вторую очередь сквера Вишняковского – почти 38,3 тыс. На второй и третьей строчках – бульвар «Гагаринский» (37,7 тыс.) и бульвар «Офицерский» (37,3 тыс.). В лидерах также – бульвар «Школьный» (26,2 тыс.), сквер «Дмитриевский» (24,4 тыс.) и территория, прилегающая к Карасунским (Покровским) озерам (23,8 тыс.).

Первая очередь «Вишняковского сквера» была благоустроена в рамках приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» еще в 2017 году. И жители города считаю, что эта работа должна быть продолжена.

Вторая очередь – территория площадью 0,75 га по улице Ставропольской, 49, которая граничит с Вишняковским сквером и, по сути, является его продолжением. По поручению губернатора Кубани администрация города добилась возвращения этого участка в муниципальную собственность. Он присоединен к Вишняковскому скверу.