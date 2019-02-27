Подарки на 8 марта в Краснодаре: где купить и что подарить

Зимние праздники прошли, защитников Родины поздравили, теперь пора за подарками на 8 марта в Краснодаре. Самое время задуматься о том, что дарить прекрасной половине. Если вы только преступили к поискам, то вот несколько вариантов подарков на 8 марта в Краснодаре.

Цветы, конфеты, шары, открытки, кружки с надписями, разнообразный чай никогда не выходят из моды. Это просто, и такие милые подарки согревают своей теплотой и делают этот день немного особенным.

Красивые букетыФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Прекрасным подарком станет композиция в стильном деревянном ящичке. Флористы подобрали прекрасное сочетание цветов, которые порадуют любую девушку: гвоздика розовая, эустома, брасика, роза и эвкалипт. Хотя можно выбрать любые цветы. Стоимость такого букета от 2500 рублей. Можно заказать доставку по Краснодару. Обойдется она в 300 рублей.

К цветам добавляем немного вкусняшек и дарим коробку с пирожными макаронсами. Это удивительное сочетание никого не оставит равнодушным. Вместе со сладостями цветы обойдутся в 4200 рублей.

Цветы можно заказать здесь, адреса в Краснодаре:

- Flowerstudio, ул. Фадеева, 108. Телефон: 8 (918) 979-95-22.

- «Море Цветов», ул. 1 мая, 388. Телефоны: 8 (918) 967-26-518, (861) 238-84-96.

- Flower Atelier, ул. Промышленная, 33. Телефон: 8(989)292-11-37.

-Vanilla, ул. Генерала Трошева, 1/12.Телефон: 8 (938) 504-40-43.

- «Цветариум», ул.Восточно-Кругликовская, 6. Телефоны: 8 (861) 944 16-74, 8 (903) 411 77-60.

В дополнение к цветам подарите вашей любимой, коллеге или родственнице сладкий подарок. Чайный набор, в который входит: настоящий чай, алтайский мед, дизайнерская открытка. Стоимость такого подарка 480 рублей. Или набор мёда-суфле «12 вкусов». К чаю подойдет отлично. В набор входит 12 баночек меда с разными вкусами: липа, хлопок, кедровый орех, имбирика, малиновый сорбет, смородина, грецкий орех, маргарита с клубникой и другие. Стоимость – 1980 рублей с доставкой.

Подобные варианты можно приобрести в магазинах:

- «Красный куб», улица Красная, 17, Ставропольская, 224, Тургеневское шоссе, 27, СТЦ Мега, Тургенева, 138/6, 2 этаж, Красных Партизан, 173, Дзержинского, 100, 1 этаж; МЦ Красная площадь.

- «Теплый подарок», улица Клары Лучко, 10.

- Интернет-магазин PichShop. Телефоны: 8 (495) 989–20–11, 8 (800) 775–05–26.

Шары

Шарики это всегда мило и приятно. Они могут быть разной формы – от сердца до звездочки. На них могут быть написаны пожелания, признания, которые порадуют девушек.

Разные наборы будут стоить от 600 до 1200 рублей.

Адреса:

- «Хижина чудес», улица Зиповская 37, цокольный этаж. Телефон: 8 (989) 294-56-12.

- Zateya.city, улица Володи Головатого, 313 (ТРЦ «Галерея», 1 этаж). Телефон: (861) 205-07-13.

- «Воздушный шарик», Восточно-Кругликовская, 67. Телефоны: 8- 900-256-67-00, 8- 989- 822-20-05.

- «Дуремаркет», улица Фурманова, 2/7. Телефоны: 8 (861) 235-77-07, 8 (988) 523-77-07.

- МахDecor, улица Генерала Трошева 1/12. Телефон: 8 (861) 204-24-26.

Домашняя одежда и декор для интерьера

В магазинах огромный выбор красивой одежды для дома – это и ночные рубашки, комплекты с штанами или шортами, комбинезоны. Вы можете выбрать уже готовый набор или собрать что-то необычное на свой вкус.

Вот один из вариантов – ночная рубашка немного выше колена, в полоску и сердечко, светло-голубого цвета. Цена – около 3000 тысяч рублей. В среднем такие комплекты обойдутся в районе 5000 тысяч.

Домашняя одежда. Фото: https://www.etam.ru

Адреса:

- Etam, улица Володи Головатого, 313;

- Дефиле, улица Володи Головатого, 313;

- Oysho, улица Володи Головатого, 313;

- Милавица, улица Красная, 159/4;

- Бюстье, улица Володи Головатого, 313.

Предметы декора порадуют любую девушку, отличным подарком станет подушка, плед, коврик, лампа для чтения, комнатное растение все, что угодно.

Фото: https://www2.hm.com/ru_ru/index.html

Необычный светло-розовый плед в белую полоску из шерсти станет отличным теплым подарком. Понравится и любимой девушке, маме и даже коллеге. Стоимость около 3000 тысяч рублей.

Или круглое зеркало для декора золотистого цвета. Стоимость в районе 2000 тысяч рублей.

Фото: https://www2.hm.com/ru_ru/index.html

Адреса:

- H&M HOME, улица Володи Головатого, 313;

- ZARA HOME, улица Володи Головатого, 313;

- EVA HOME, улица Тургенева, 1;

- Moroz Décor, улица Красных Партизан, 323.

Подарочные сертификаты на косметику, парфюмерию, украшения

Подарочные карты станут отличным и, главное, полезным подарком для коллеги, родственницы или любимой. Ведь прекрасные дамы самостоятельно подберут себе нужную косметику, подходящий аромат или украшение. Вы только подберете сумму, которую хотите подарить.

В магазинах сети «Летуаль» имеются сертификаты на 300, 500, 1000, 1500, 2000, 3000, 5000, 10000 тысяч рублей.

Купить сертификаты можно по адресам:

- Красная, 155;

- Володи Головатого, 313;

- Уральская, 79;

- Карасунская, 60;

- Мачуги, 2.

Подарочные карты в «Рив Гош». Сумма сожжет быть любая, начиная с 300 рублей.

Адреса:

- Крылатая, 2;

- Уральская, 79/2;

- Володи Головатого, 313.

В магазинах «Иль де Боте» подарочные карты также могут быть на любую сумму, начиная с 500 рублей.

Адреса:

- Северная, 327;

- Красная, 70/1.

Подарочная карта в магазин украшений SUNLIGHT - имеет гибкий номинал от 500 до 50 000 рублей.

Купить ее можно по адресу улица Дзержинского, 100.

Другие магазины, где можно приобрести подарочные карты:

- «Адамас», улица Красная, 157;

- Pandora, улица Володи Головатого, 313;

- «Линия любви», улица Володи Головатого, 313;

- «Московский ювелирный завод», улица Володи Головатого, 313.

Не забывайте, что подарочные сертификаты можно подарить куда угодно – в кинотеатр, книжный магазин, спортзал или в салон техники. Все зависит от интересов девушки, которой вы будет делать приятный презент на 8 марта.

Музей или театр

Всегда можно подарить билет на совместный поход в театр, на концерт, просто билеты в кино. Такой подарок будет всегда нужным и полезным, а главное, не залежится на полке.

Сходите с любимой на постановку «Тебя» в «Одном театре», который находится по адресу: улица Рашпилевская, 110, 5 этаж. История влюбленности, затем крепкого романа, затем сомнений в чувствах, нового расцвета отношений - и так далее - преподносится зрителю без слов, но очень ярко, чему способствуют толково подобранная музыка и грамотная работа со светом.

Билеты от 500 рублей

В этот прекрасный день можно отправиться на «Джаз для настоящих леди», который покажут Краснодарском музыкальном театре (Красная, 44). Вы увидите, как джазовые музыканты, Джо и Джерри, ставшие случайными свидетелями промысла гангстеров, устраиваются в гастролирующий женский джазовый оркестр. Парни вынуждены переодеться в женскую одежду и сменить имена - теперь они Джозефина и Дафна.

В краснодарской галерее «Арт-Союз» на Октябрьской, 51 можно вместе с любимой, сестрой или даже мамой или подругой посмотреть выставку «Репетиция весны».

Полезный гаджет

Это может быть необычный будильник, радио для душа, яркие наушники, кофеварка. Этими предметами девушка будет пользоваться долго, и они не запылятся на полке.

Например, кофеварка - это простое устройство, которое будет баловать милую даму кофе каждое утро. В ней можно готовить как крепкий эспрессо, так и мягкие молочные капучино и латте. Такая модель стоит от 7000 тысяч рублей.

Адреса:

- «Эльдорадо», Стасова, д.178, Крылатая, д. 2, Красная, 176, Петра Метальникова, д. 3, Тургеневское шоссе, д. 27, Уральская 98/11.

- «СИТИЛИНК», улица Монтажников, 1/3, Уральская, 102, корпус 1 и проспект Чекистов, 42, корпус1.

В indexIQ, улица Красная, 145, Уральская, 79/1, Стасова, 178, Артюшкова, 2.