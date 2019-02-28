2019-02-28T16:04:34+03:00
Спорт

Российские лыжницы выиграли «бронзу» в эстафете на чемпионате мира в Австрии

Впереди наших девушек оказались лишь шведки и норвежки
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Сборная России завоевала бронзу Фото: Скриншот эфираСборная России завоевала бронзу Фото: Скриншот эфира
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В четверг, 28 февраля, на чемпионате мира по лыжным гонкам в австрийском Зефельде состоялась женская эстафета из четырех этапов по 5 километров. За нашу команду в этой гонке выступали Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская и Наталья Непряева. Они пришли к финишу третьими.

Впереди россиянок оказались две скандинавские команды - Норвегия и Швеция. Позади - Германия.

Юлия Белорукова блестяще стартовала и возглавила группу лидеров, передавая эстафету. Анастасия Седова прошла свой этап четвертой с отставанием от Норвегии и Швеции в 12 секунд. Анна Нечаевская не смогла справиться с напором лидеров, отставание перевалило за минуту, но смогла обойти немку.

На последнем этапе Наталья Непряева сражалась с Германией за бронзу и добыла ее. Немка не смогла составить конкуренцию после падения на спуске и наша спортсменка финишировала в одиночестве.

Финишный протокол гонки

Финишный протокол гонки

Шведки (Андерссон, Карлссон, Калла, Нильсон) победили с результатом 55 минута 21 секунда, норвежки (Венг, Оестберг, Якобсен, Йохауг) отстали на 3,1 секунды. У России две минуты отставания.

Для сборной России это - шестая награда на чемпионате мира. У нас 2 серебряные и 4 бронзовых медали.

На Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году наша команда в том же составе завоевала «бронзу», впереди также были только норвежки и шведки.

"КП" провела онлайн-трансляцию гонки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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