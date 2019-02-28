В Краснодаре мать перед смертью убила своего дтрехлетнего ребенка
- В Краснодаре днем 28 февраля в микрорайоне Гидростроителей произошло ЧП. На улице Невкипелова, 16 местные жители обнаружили тело 30-летней женщины. На место происшествия выехала оперативная группа во главе со следователем СКР по краю, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК по краю.
Было установлено, что погибшая около года назад переехала из Челябинской области в Краснодар. Здесь она проживала с супругом и 3-летним сыном. В доме погибшей нашли тело ее трехлетнего ребенка с признаками асфиксии, а также предсмертную записку, в которой женщина признается в убийстве сына.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего).
В Краснодаре в ГМР нашли тело женщины.! другой источник
Мы позвонили двоюродной сестре погибшей, которая живет в Челябинске. Родственница узнала от нас, что Ксения Хмелева переехала в Краснодар.
- Не может этого быть, моя сестра живет в Челябинске, - говорит Анастасия Маслакова. - Мы с ней вообще не общаемся, поэтому я ничего не слышала о ее переезде.
Сейчас следователь совместно со следователем-криминалистом продолжается осмотр места происшествия.. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU