Рынок недвижимости Краснодара: Уникальные проекты или типовой эконом?

Один из самых быстрорастущих и насыщенных рынков Кубани – недвижимость. В этой сфере крутятся миллиарды, задействованы тысячи людей, десятки предприятий. По итогам только 2018 года сдано в эксплуатацию 4,4 миллиона квадратных метров жилья при средней стоимости в 48 тысяч рублей. Всего застройщики сдали 65,3 тысячи квартир и частных домов.

Именно поэтому в стенах пресс-центра «Комсомольской правды» в Краснодаре собрались застройщики, риелторы, специалисты по инженерным сетям, озеленению и благоустройству.

Вместе мы разбирались в основных тенденциях рынка, в том, кто и какие квартиры покупает больше всего.

ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ГЛАЗАМИ РИЕЛТОРА

Алексей Богданов, руководитель первичного рынка жилищно-ипотечного центра «Каян»:

- В Краснодаре, как и в любом городе, есть первичный и вторичный рынки недвижимости. Причем, преобладает вторичный – до двух третей от всего рынка. Мы пытаемся изменить баланс до уровня 50:50, но пока вторичка «ведет».

Алексей Богданов, руководитель первичного рынка жилищно-ипотечного центра «Каян» Фото: Валерий ГОНЧАРОВ

Также Алексей Богданов заметил, что само понятие «вторичный рынок» подразумевает не только дома 10-20-30-летней постройки. Все, что куплено не напрямую у застройщика на этапе стройки, считается вторичкой. Даже если дом только что сдан.

По востребованности впереди всех эконом-классФото: Александр ЛЕБЕДЕВ

- Среди самых популярных классов – «эконом», «комфорт» и «комфорт +». То есть это блочные и панельные дома, а еще монолит-каркас монолит-кирпич. Отличаются слышимостью, внешним видом, количеством соседей на этаже, ну и площадью квартир.

ПОКУПАТЕЛЬ СТАЛ ИСКУШЕННЫМ

Ирина Вишневская, административный директор компании «ЮгСтрой Империал»:

- За последние три года покупатели стали настолько искушенными, что они не только уделяют внимание площади квартиры, но и смотрят квадратуру отдельно кухни, ванной, гардеробной. Есть ли консьерж, сколько будет лифтов, есть ли детская площадка. Также все более важным становится расположение окон. Покупатели хотят, чтобы и солнце светило, но не слишком ярко, и чтобы тень была, но не слишком сильная. Бывают и диковинные запросы. Например, один из клиентов поинтересовался, что под фундаментом на глубине 30 метров, куда строители даже не дорывают. Еще жители нашего ЖК «Элегант» потребовали заменить молодые деревья на уже взрослые, чтобы они создавали тень возле детских качелей. И мы пошли навстречу. Посадили большие деревья.

Ирина Вишневская, административный директор компании «ЮгСтрой Империал» Фото: Валерий ГОНЧАРОВ

Все участники Деловой пятницы «КП» согласились, что на мнение потенциальных покупателей сильно влияют комментарии и отзывы горожан на форумах и сайтах. Интернет очень быстро наполняется обратной связью, и довольный клиент приведет троих покупателей, а недовольный отпугнет десятерых.

- Сейчас, когда люди уже побывали за границей, они лучше знают, чего хотят. К тому же они понимают цену каждому рублю, требуя по полной программе. А еще часто квартиры перепродают, переезжая по Краснодару, поэтому на недвижимость смотрят еще и с позиции последующей продажи.

Кстати, мы практикуем необычные решения. В наших ЖК есть амфитеатры, беседки с мангалами. А, например, в ЖК «Сказка-град» - площадка для выгула собак. Вот это действительно редкий случай такой клиентоориентированности!

- Там не только огороженный газон, там есть и где собак потренировать, и все для уборки за ними. Более того, мы разделили зоны для больших и маленьких собак. Считаем, что когда в ЖК созданы все условия для порядка, то человек не станет его нарушать. Например, гулять с собакой будет в специальной зоне, жарить шашлыки не под окнами соседей, а в беседке.

ДЕРЕВЬЯ И ЗЕЛЕНЬ ПРИТЯГИВАЮТ

Каждый жилец хочет чего-то своего, у каждого – персональные приоритеты. Одному нужна детская площадка, другому главное – парковка, третьим - красивая и – что важно! – ухоженная территория.

Детские площадки стали делать индивидуально под каждый ЖКФото: Архив "КП"

Виталий Бурцев, коммерческий директор компании «Мой уютный двор»:

- Столкновение интересов – это постоянная проблема. Удовлетворить всех очень сложно. Я прекрасно понимаю застройщиков, которым надо все учесть. Сейчас они выбрали более гибкий путь, анализируя потребности будущих покупателей. Это и опрос уже купивших квартиры, и различные мониторинги. При каждом ЖК делают свой уникальный двор и площадку. Я считаю, что это очень здорово, потому что идет ориентация на клиента.

Виталий Бурцев, коммерческий директор "Мой уютный двор" Фото: Валерий ГОНЧАРОВ

Анастасия Чакараева, представитель компании LETTO:

- Постройка каждого объекта должна предусматривать озеленение территории. Деревья – это не только декоративный аспект, но и экологический. Это чистый и свежий воздух, снижение шумового фона, регулировка температурного режима и в конечном итоге – здоровье людей. Грамотное озеленение улучшает качество жизни, сокращает респираторные и сердечно-сосудистые заболевания, что у нас актуально летом во время жары. Важно, чтобы комфортно было и ребенку, и взрослому. Зоны отдыха необходимы в шаговой доступности от дома. Мнение самих жителей учитывать нужно, но не следовать ему в полной мере. Не всегда возможно, скажем, разбить клумбу там, где хочется жильцам, т.к. в этом месте могут проходить коммуникации.

Слева Анастасия Чакараева, представитель компании LETTO, справа Олег Окулов, генеральный директор компании "Pipeman" Фото: Валерий ГОНЧАРОВ

Эксперты сошлись на мнении, что существуют правила эстетические и биологические. Чтобы их реализовать в полной мере, нужна практика. Уровень, на который можно ориентироваться, не появляется сам по себе. Он формируется из многих аспектов. Соответственно, нужно опираться либо на опыт уже осуществленных проектов, либо решаться пробовать что-то новое.Деятельность компании LETTO направлена на то, чтобы сделать процесс озеленения простым и максимально выгодным экономически для любого заказчика, будь это небольшой ЖК или масштабный проект городского уровня. У нас для этого есть все необходимые ресурсы.

КОММУНИКАЦИИ – ДЕЛО ТОНКОЕ

Стоит отметить, что квартиру от застройщика порой совсем не узнать после ремонта. Это касается стен, планировки. Часто присоединяют лоджию, меняют и даже переносят радиаторы.

Анастасия Булыга, заместитель генерального директора ремонтно-строительной компании «Еленикас»:

- Особое внимание и популярность у клиентов к экологии и качественным стройматериалам. Люди все больше экономят и ценят свое время и поэтому предпочитают профессионалов в сфере строительства и отделки домов. Так они экономят и время и, в конечном итоге, деньги. Ведь всего, делая сам, не учтешь, поэтому переделки будут однозначно. А это дополнительный расходы.

Анастасия Булыга, заместитель генерального директора ремонтно-строительной компании «Еленикас» слева, Анастасия Алексутина,Анастасия Дыбкина - "Pipeman" по центру и справа Фото: Валерий ГОНЧАРОВ

Олег Окулов, генеральный директор компании «Pipeman»:

- Здесь все зависит от планов на квартиру. Если владельцы не богатые, а также если квартира готовится под сдачу, то чаще всего оставляют все как есть. Однако если в квартире собираются жить долго, особенно, семья, то чаще всего переделывают. Что именно меняют? Тут все от моды зависит. Сейчас, например, очень популярны окна в пол. Хозяева снимают, если есть возможность, часть кирпичной кладки на балконах. В частных домах с этим проще, ведь не нужно просить разрешения ни у застройщиков, ни у управляющей компании.

В итоге Деловой пятницы гости «КП»-Кубань» пришли к тому, что в Краснодаре нужны зеленые зоны, больше парковочных мест и качественная застройка со всеми коммуникациями. При должном анализе желаний клиентов и жильцов получится создать действительно комфортные микрорайоны, из которых не захочется переезжать.

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«Комсомольская правда» благодарит за сотрудничество Валерия Гончарова #новостройки.включигород