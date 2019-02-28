2019-02-28T17:16:26+03:00
Здоровье

Замораживают впрок: На Кубани появился криобанк

В нем могут хранить стволовые клетки жители региона
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Стволовые клетки в морозильнике могут находиться бессрочно. Фото: НИИ-ККБ №1.Стволовые клетки в морозильнике могут находиться бессрочно. Фото: НИИ-ККБ №1.
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Последние годы термин «стволовые клетки» у всех на слуху. А потому популярна и необычная медицинская услуга - сдавать пуповинную кровь младенцев. Такой своеобразный вклад в здоровье ребенка. Материал можно будет использовать в будущем для лечения различных заболеваний.

Ранее жителям кубанской столицы приходилось ехать в Москву, чтобы сделать «биологическую страховку» своему чаду. Теперь же выезжать за пределы города не нужно. Криобанк, где можно хранить стволовые клетки, появился в краснодарской больнице имени Очаповского. Первый на юге страны.

В одном из помещений стоят баллоны с жидким азотом, подключенные к огромным агрегатам, с виду похожие на морозильники.

- В этом биохранилище и находятся клетки при температуре -196 С, - рассказывает «Комсомолке» заведующая научной лабораторией Научно-исследовательского института - Краевая клиническая больница № 1 Ирина Гилевич. - При такой обработке клетки можно хранить бессрочно.

Сейчас стволовые клетки пуповинной крови применяют в лечении онкологии и заболеваний крови. Фото: НИИ-ККБ №1.

Сейчас стволовые клетки пуповинной крови применяют в лечении онкологии и заболеваний крови. Фото: НИИ-ККБ №1.

Во всем мире таких банков очень много. Существует два типа. В публичных находятся образцы безымянных клеток, полностью обследованных и готовых к использованию. Любой человек в случае необходимости сможет воспользоваться ими. В банке персонального хранения семья держит «свои» стволовые клетки. И как раз такое хранилище появилось в Краснодаре.

Пуповинная кровь способна восстановить кроветворную и иммунную системы человека.

Сейчас стволовые клетки пуповинной крови применяют в лечении онкологии и заболеваний крови.

- Сохраненный материл можно будет использовать для лечения ребенка, если такая необходимость возникнет. Например, это отличная альтернатива трансплантации костного мозга. Донора родителям, как правило, очень тяжело найти, - добавляет Ирина Гилевич.

Кроме того, сегодня стволовые клетки помогают при восстановлении костных и хрящевых тканей, при лечении рубцов и ожогов.

ВАЖНО!

Сколько стоит услуга

Пуповинную кровь забирают сразу после рождения карапуза. Но для этого женщине нужно предупредить врача. Процедура для малыша и мамы абсолютно безопасна. Биоматериал замораживают. И если ребенок серьезно заболел и ему нужны клетки для лечения, их размораживают. Платно воспользоваться услугами смогут все желающие - пока позволяет емкость криобанка. Его вместимость - до трех тысяч образцов замороженного биоматериала.

Забор, выделение и замораживание клетки пуповинной крови в среднем стоит около 100 тысяч рублей. Хранение образца обходится в 4000 рублей в год. Сумма прописывается в договоре и не меняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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