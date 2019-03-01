Кубанцам предлагают пережидать сезонную аллергию в горах

Весна - время прогулок на природе и выездов на шашлыки. Но для трети населения Краснодарского края вместо удовольствия такие выезды могут обернуться сплошными неприятностями. С наступлением весны краснодарские аллергоцентры и аптеки заполоняют чихающие и кашляющие граждане.

На Кубани примерно каждый третий житель страдает от аллергии. Дело в том, что на юге бурное цветение начинается намного раньше, да и длится до глубокой осени. Во время перекрестного опыления растений в воздухе постоянно висит облако пыльцы. В основном аллергики – это дети, а также взрослые от 30 до 40 лет. Многие ошибочно считают, что аллергия развивается из-за слабого иммунитета. На самом деле проблема в неправильной работе организма, стрессах и экологии. Когда пыльца соединяется с загрязнениями, вероятность осложнений повышается.

Людям, страдающим от аллергии, врачи советуют меньше бывать на улице в период цветения. Но как такое возможно?

Оказывается, за рубежом существует немало курортов, предлагающих специальные оздоровительные программы и лечение для аллергиков, такие как Баабе и Бад-Хинделанг (Германия), Эйн-Бокек (Израиль, Мертвое море), Тапольца (Венгрия), Керала (Индия), Сандански (Болгария).

А вот для российских курортов такая «специализация» не в чести. Туристам с аллергиями предлагают свои услуги всего 11 отелей. Цена в них за проживание варьирует от 1,5 до 10 тысяч (в зависимости от места дислокации) в сутки.

Однако недавно за организацию таких туров выступили в Адыгее. Судя по дорожной карте профильного министерства республики, их разработкой уже занимаются.

Что касается курортов Краснодарского края, то иммунологи рекомендуют переждать сезон на черноморском побережье от Тамани до Анапы.

Здесь благодаря близости Кавказских гор и хвойным лесам, целебным минеральным водам, солнцу и морской воде синдромы заболевания отступают.

А вот популярный город Сочи для людей, страдающих этим недугом, не подходит совсем. Он расположен в зоне слишком влажного и жаркого климата.

Кстати, определиться в выбором места своей дислокации в период обильного цветения сейчас поможет сервис «Яндекс.Погода». Теперь, выбрав город и дату, можно узнать, насколько интенсивно будут цвести растения-аллергены на той или иной территории. Карта основана на данных Aerostate и учитывает пробы воздуха, фазы цветения, температуру, а также влияние ветра и осадков.

Согласно ей, прямо сейчас большая часть Краснодарского края и Адыгеи, правда, с разной интенсивностью, вызывает у аллергиков неприятные симптомы.

На Кубани - это цветение ольхи и березы. В Адыгее - те же самые ольха и береза, но к ним добавляются вяз и клен. В некоторых районах - это ясень и ива.

А скоро будут цвести сильнейшие аллергены - сорные травы, крапива, злаки, полынь и т.д.

Данные карты постоянно обновляются и доступны на ближайшую неделю.

- Полезная штука. Если это будет работать так, как заявлено, то есть обновляться еженедельно - это прекрасно. Сейчас уже пошел сезонный наплыв пациентов, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» врач-аллерголог Елена Коваленко.

Она советуют не заниматься самолечением. В первую очередь, не следует принимать препараты, которые порекомендовали знакомые или аптекари. Вдруг у вас аллергия на компоненты такого лекарства? Самодеятельность может усугубить состояние, что в конечном итоге приводит к астме. Если весной или летом у вас периодически появляются зуд и высыпания, текут слезы, душит кашель и тяжело дышать, закладывает нос и постоянно хочется чихать, то нужно срочно бежать к специалисту. Возможно, у вас поллиноз. Сегодня такие больные даже в периоды цветения могут чувствовать себя хорошо. За месяц до цветения аллергикам делают специальные уколы с так называемыми «виновными» аллергенами. Метод предсезонной подготовки организма самый эффективный.