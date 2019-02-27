Бывший муж Аланы Мамаевой будет судиться с ней из-за сына

Алану Мамаеву ждут судебные тяжбы. Ее бывший супруг, трехкратный чемпион мира по кикбоксингу, Александр Липовой всерьез настроен вернуть родительские права на сына Алекса, которых его лишили.

Напомним, Алана и Александр официально развелись в декабре 2013 года. От мужа модель ушла с сыном на руках. Зимой 2014-го девушка встретила футболиста «Краснодара» Павла Мамаева, вышла за него замуж и взяла фамилию нового супруга. Футболист принял Алекса как родного, но не запрещал Липовому видеться с сыном, не препятствовал общению.

По словам адвоката, Александр платил алименты - деньги сыну он перечислял добровольно, не по решению суда.

- Чтобы увидеть ребенка, он прилетал в Краснодар за свой счет на несколько часов, - рассказывает адвокат Липового Вадим Лялин. - В 2016 или 2017 году сам Павел предложил Александру не платить деньги.

О том, что кикбоксер был лишен родительских прав, выяснилось случайно, как раз после ареста футболиста Павла Мамаева. Когда произошла история с избиением чиновников в Москве, Липовой попросил своего адвоката помочь футболисту. Во время подготовки документов правозащитник увидел, что у сына Алекса фамилия не Липовой, а Мамаев, а сам спортмен лишен прав.

Фото: instagram.com/alana_mamaeva/

Бывший муж Аланы был мягко говоря в шоке.

- Конечно, я хочу, чтобы у моего ребенка все было хорошо, чтобы он жил счастливо, но простите, лишаться родительских прав не готов, - говорил тогда Липовой. - Если он растет в чужой семье, это не значит, что я его не люблю.

По словам защитника Александра Липового, суд первой инстанции вынес очень странное решение. Мало того, что спортсмена лишили родительских прав, сменили фамилию его сыну, так еще и изменили отчество на Павлович.

- Мы попытались связаться с семьей Мамаевых. Алана сказала, что да, без проблем, мы отменим решения, но попросила оставить ребенку фамилию Павла, для удобства в школе, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» адвокат Александра Липового Вадим Лялин. - На самом деле не понятно, что ей мешало позвонить с такой просьбой сразу. Александр пошел бы навстречу и ребенку поменяли бы фамилию. Но зачем прав-то лишать?

Сейчас защита Липового восстановила срок для обжалования незаконно вынесенного решения. Его лишили отцовства в сентябре 2017 года по суду, о котором он даже не подозревал.

- Судебный процесс прошел с нарушениями. Во-первых, Александр не был оповещен о заседании, во-вторых, вызывают определенные сомнения заключения специалистов, которые были в суде, - добавляет Вадим Лялин. - В этой ситуации, думаю, решение первой инстанции должно быть отменено либо отправить материалы на новое рассмотрение.

Сейчас сам трехкратный чемпион мира по кикбоксингу Липовой находится в Матросской тишине по делу о мошенничестве.

Алана и ее представитель эту ситуацию пока не комментируют.

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