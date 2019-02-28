2019-02-27T17:20:30+03:00
Здоровье

Клиника «Солнечная»: Современная ортопедия ставит на ноги любого пациента

Краснодарские медики успешно справляются со спортивными травмами, возрастными болезнями и врожденными патологиями
Владимир ПАВЛОВ
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Одновременно в хирургическом отделении клиники могут лежать до 40 пациентов Фото: www.sun-clinic.ruОдновременно в хирургическом отделении клиники могут лежать до 40 пациентов Фото: www.sun-clinic.ru
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Сегодня медицина развивается гигантскими шагами. Метафора с ногами выбрана не случайно, ведь речь пойдет про ортопедию. Это направление медицины, изучающее лечение нарушений костно-мышечной системы. О травмах, жалобах и восстановлении пациентов в эфире радио «Комсомольская правда» в Краснодаре (91,0 FM) мы поговорили с ортопедом-травматологом, врачом высшей категории клиники «Солнечная» Алексеем Лоскутовым. Клиника эта представляет собой многопрофильную компанию европейского уровня, в которой оказываются консультативные и лечебно-диагностические услуги. Отдельное место в ней занимает хирургическая ортопедия.

- Чаще всего наши пациенты жалуются на травмы именного ног: коленей и бедер. Они больше нагружены в жизни и о них же заботятся далеко не в первую очередь, - рассказывает ортопед-травматолог Алексей Лоскутов. - Не каждый пациент приходит в первые дни после травмы. Чаще всего люди хромают, пьют обезболивающие, пользуются мазями, думая, что само пройдет. Даже рентген не всегда делают. И только, когда понимают, что боль не уходит, спешат к врачам. Печально в этой ситуации-то, зачастую, нужна уже операция.

Речь идет об эндопротезировании. Основным показанием является артроз. Это хроническое заболевание, при котором в суставе из-за нарушения обменных процессов развиваются дегенеративно-дистрофические изменения.

СПРАВКА «КП»

По данным исследований российских ученых, артрозом страдает более 6% россиян. Мужчины и женщины болеют одинаково часто.

С возрастом заболеваемость резко увеличивается. В возрасте моложе 45 лет артроз выявляется у 2% людей, от 45 до 64 лет - у 30%, 65 лет и старше - у 65-85%.

ВЧЕРА КОСТЫЛИ, А СЕГОДНЯ КРОССОВКИ

- В нашу клинику обращается много профессиональных краснодарских спортсменов, а также люди от 45-50 лет. Также зимой добавляются лыжники и сноубордисты. У спортсменов это почти всегда травмы, а у взрослых людей – возрастные заболевания, но конечное желание у всех одно – вести активную и комфортную жизнь, - объясняет Лоскутов. – В этом никого нельзя упрекнуть. Мы делаем операции на новейшем оборудовании, одновременно у нас могут находиться 40 пациентов.

После операции идет реабилитация. Это не менее важная составляющая. Как бы чисто и профессионально не сработал хирург, безответственное отношение пациента губит все труды.

- Сейчас вернуться к жизни практически без ограничений можно за очень короткие сроки. Например, если говорить о травмах менисков, то в среднем это 3-4 недели. То есть колено восстанавливается, и можно заниматься спортом уже всего через месяц, - поясняет Алексей Лоскутов. - После эндопротезирования тазобедренного и коленного сустава сроки колеблется от 2,5 до 3 месяцев. Спорт лучше ограничить, но ходить бодро, а самое главное, без боли, никто не запрещает. Тогда искусственный сустав прослужит 20 лет.

В арсенале врачей новейшее оборудование Фото: www.sun-clinic.ru

В арсенале врачей новейшее оборудование Фото: www.sun-clinic.ru

КОНКРЕТНО

- Техническая база клиники «Солнечная» позволяет оказывать как амбулаторно-поликлиническое лечение так и стационарное. Работает два структурных подразделения: хирургический стационар и отделение амбулаторно-поликлинической помощи.

- На этапе первичного обращения проводится весь спектр необходимого обследования от выполнения рентгенограмм до КТ, МРТ и УЗИ.

- В клинике оказываются услуги по следующим направлениям: терапия, педиатрия, неврология, кардиология, хирургия, офтальмология, ревматология, аллергология, урология, гинекология, ортопедия, гастроэнтерология, оториноларингология, колопроктология и эндокринология.

- Развернут физиотерапевтический кабинет с полным спектром процедур, ударно-волновой терапии и массажа.

Полную версию программы с Алексеем Лоскутовым можно послушать, перейдя в подкаст по ссылке: https://www.kuban.kp.ru/radio/26946/3998367/

Алексей Лоскутов слева, Егор Казаков справа Фото: Архив "КП"

Алексей Лоскутов слева, Егор Казаков справаФото: Архив "КП"

Адреса:

Клиника Солнечная. Амбулаторно-поликлиническая помощь.

г. Краснодар, ул. Ставропольская 210, литер Д.

Телефон: +7 (861) 212-7-212

сайт: sun-clinic.ru

Клиника Солнечная. Амбулаторно-поликлиническая помощь, хирургический стационар.

г. Краснодар, ул. Красных Партизан 128

Телефон: +7 (861) 212-7-212

сайт: sun-clinic.ru

Реклама. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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