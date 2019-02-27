Почему в Краснодаре так медленно идет благоустройство дворов?

В декабре 2018-го к нам в редакцию обратились пострадавшие от вандализма. Людей смутило, что средь бела дня в их двор приехала машина, из нее вышли работники с болгарками и начали спиливать одну из секций ограждения. Бдительные горожане тут же вызвали полицию, злоумышленников задержали и отвезли в управление. Оказалось, среди вандалов был и руководитель фирмы, которая устанавливала годом ранее этот забор.

- Прошу прощение за неудобство, мы не хотели навредить жителям, - говорит Дмитрий Назаров, руководитель предприятия. - Металлический забор во дворе многоэтажки на Вавилова, 16 мои сотрудники поставили еще в конце 2017 года, а решили спилить его, потому что с нами до сих пор не рассчитался подрядчик. ООО «ЭРБАУЭР» внес нам предоплату 30% от заказа. Стоимость работ по договору 2,6 млн. рублей. Мы свои обязательства выполнили и ждали, когда нам выплатят остальную сумму. Затем подписали акт выполненных работ, но не заключали акт приема-передачи объекта - чтобы нас не могли «кинуть». Поэтому забор находится в нашей собственности, пока нам полностью не выплатят сумму. Полгода нас кормили завтраками, мол, денег нет. В июне 2018 года мы приехали, чтобы спилить забор и продать его другому клиенту, чтобы хоть как-то отбить убытки. Об этом предупредили должника, но тот не отреагировал.

Когда начали спиливать ограждение, возмутились местные жители, которые вызвали полицию. Правоохранители отвезли Дмитрия Назарова в управление. Там предприниматель показал документы, по которым его предприятие - собственник забора, и его отпустили.

- Потом нам позвонили и сказали, что через полгода деньги будут, - продолжает Назаров. - В декабре 2018-го нам перечислили 900 тысяч рублей. И моей компании все равно остались должны полмиллиона, которые до сих пор не можем получить. Поэтому мы второй раз начали пилить забор, было это в декабре 2018-го. Сняли две секции на 4 тысячи рублей, остальное пока не трогаем. Готовим документы в арбитражный суд края и прокуратуру. Аналогичные случаи еще примерно у 30 субподрядчиков в крае. Моя сумма долга одна из самых маленьких, там есть задолженности на несколько миллионов рублей. Уверен, что денег мы не получим. Компанию вместе с ее учредителями признают банкротами и им ничего не будет.

Позже мы выяснили, что предприниматель монтировал забор в рамках федеральной программы - «Формирование комфортной городской среды». На эти средства по всей стране благоустраивают дворы, парки и общественные места. В 2017 году на Кубани для этого выделили 1,7 млрд. рублей. Объявили тендер, который выиграла компания ООО «ЭРБАУЭР». Затем эта фирма наняла около 30 субподрядчиков и сделала им предоплату 30% от заказа. Когда предприниматели закончили работу, выигравший тендер подрядчик перестал выходить на связь и не выплатил им остальную сумму.

По сведениям источника «КП»-Кубань», возглавляет компанию ООО «ЭРБАУЭР» Валерий Исаев, который с 2008 по 2011 год был директором муниципального учреждения «Управление жилищного хозяйства» в Краснодаре. Карьера чиновника закончилась после его задержания 5 апреля 2011-го за мошенничество. Тогда Исаев вместе с сообщниками завышал стоимость капремонта для нескольких домов. Еще он заставлял своих сотрудников подписывать акты о выполненных работах и сметы на стройматериалы, которые не закупались. Поэтому капремонт делали только формально, фактически ни одной многоэтажки так и не отремонтировали. В итоге, по предварительной версии следствия, чиновник таким способом похитил около 35 млн. рублей, хотя позже стало известно, что речь шла почти об 1 млрд. рублей. Исаева осудили на 4 года колонии-поселения по статье «Мошенничество».

Затем чиновник вышел на свободу и учредил ООО «ЭРБАУЭР», которая занималась строительством. Уставной капитал фирмы составил 10 000 рублей. В 2017 году краевая администрация объявила тендер на благоустройство дворов в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». В сумме с федеральным бюджетом выделили 1,7 млрд. рублей. Как сообщает наш источник, администрация края выставила требования для участия – внести залог 30% от финансирования программы. То есть нужно было заплатить около 510 млн. рублей для участия. Победила на тендере компания «ЭРБАУЭР». Затем это предприятие наняло около 30 подрядчиков, чтобы те благоустроили дворы и общественные места по всей Кубани. Когда работы завершились, с подрядчиками так и не рассчитались полностью. Тем временем ООО «ЭРБАУЭР» отчиталось, что деньги успешно освоили, а участки отремонтировали.

Пока что получить комментарий от Валерия Исаева не удалось.

Данный материал просим считать официальным запросом в министерство ТЭК и ЖКХ края, куратору программы «Формирование комфортной городской среды».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

СК объявил о масштабных следственных действиях в Сочи

Кроме вице-мэра, задержаны судебный пристав, директор водоканала, фигурантом уголовного дела стал и главный архитектор курорта [видео]

За сутки два чиновника на Кубани попались на махинациях

На чиновницу администрации Славянского района, курирующую строительную сферу, завели уголовное дело. Выяснилось, что замглавы Тамара Берсенева подписала разрешение на строительство многоэтажки в Славянске при отсутствии технических условий (читайте далее).