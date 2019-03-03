В краснодарском храме крестили сына пастора из Нигерии

- Этот молодой человек впервые появился в нашем храме осенью прошлого года, - рассказывает священник Свято-Пантелеимоновского храма иерей Андрей Кретов. – Было заметно, что он впервые в храме, очень внимательно все рассматривал и слушал. После службы я подошел к нему спросить, что привело его.

Парень начал говорить по-английски. Он представился священнику Соломоном, рассказал, что приехал из Нигерии и совершенно не владеет русским языком, но препятствием в общении это не стало – отец Андрей смог пообщаться с новым прихожанином.

- Соломон сказал, что проснулся в воскресенье утром и услышал голос, который позвал его в храм. Он даже не знал, где он находится, но захотел прийти и попал к нам в церковь, - продолжает священнослужитель.

Оказалось, что молодой человек на родине ходил в Церковь Херувимов и Серафимов, а его отец был пастором и дал ему ветхозаветное имя. Но крещен Соломон так и не был.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="570" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/694423" frameborder="0"></iframe> В краснодарском храме крестили сына нигерийского пастора.

В Краснодаре он стал регулярно посещать храм, присутствовать на службах и беседовать со священниками, владеющими английским, а иногда и через переводчика. Они рассказали, во что верят православные, чем российская церковь отличается от привычных ему учений. И через некоторое время нигериец, с интересом впитывавший новые знания, принял решение креститься.

- Соломон спросил, может ли он Причаститься. И начал подготовку к Крещению. Несколько месяцев Соломон читал молитвы, Символ Веры, смотрел видеозаписи с проповедями митрополита Антония Сурожского, - говорит отец Андрей Кретов.

Соломон принял православную веру в феврале Фото: Виктория Воронцова, фотоклуб им. Максима Болотова

Специально для Соломона священники получили благословение митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора, чтобы крещение совершили на английском языке. В Кубанской митрополии это был первый подобный случай.

Крещение в краснодарском храме Архистратига Божьего Михаила совершили иерей Евгений Игнатов, иерей Андрей Кретов и диакон Рафаил Да Консейсао. А английские тексты молитв были взяты у священнослужителей Русской Православной Церкви в США.

- Отец Соломона спокойно принял весть о крещении сына в православной церкви. Более того, он счел это исполнением сказанных когда-то слов о том, что их с сыном пути разойдутся, - говорит иерей Андрей Кретов.

Сейчас Соломон активно участвует в жизни церкви, общается с православной молодежью, а Свято-Пантелеимоновский храм взял его под опеку и всячески помогает молодому прихожанину.