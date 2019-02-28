Надымили: Пациентов из больницы Новороссийска, не долечив, выписали из-за курения

Оказывается, если нарушать больничный режим, то медики могут вас выписать. Так случилось с жителями Новороссийска, которые лежали в местной горбольнице. От какого недуга страдали пациенты, нам не сообщили – врачебная тайна. Зато известно, что двое мужчин, видимо, так хорошо себя чувствовали, что могли без помощи выйти на территорию больницы и закурить. Медики сделали им замечание, но те не отреагировали. После этого врачи подготовили документы на выписку, где указали отметку: «Нарушение больничного режима».

- Когда вы ложитесь в медучреждение, то знакомитесь с правилами внутреннего распорядка под роспись, - сообщили «КП»-Кубань» в горбольнице №1. – У нас запрещено пить спиртное, курить в больнице и на ее территории, грубо относиться к медперсоналу и самому покидать больницу. Еще необходимо быть в палате, когда врач обходит пациентов, соблюдать все предписания медиков и ночевать в палате.

Если пациент нарушает режим, то лечащий врач имеет полное право его выписать. В больничном листе сделают пометку о нарушении режима. А у работодателя после этого появится основание не оплачивать больничный.

- Причем такая участь может постигнуть любого пациента независимо от диагноза, - акцентируют медики. - Человек, который действительно страдает и серьезно болен, вряд ли будет выпивать, курить, бродить по палатам по ночам и т. д.

По словам пресс-секретаря горбольницы №1 Елены Ковлакас, в некоторых больницах России идут навстречу пациентам и ставят курилки, хотя это запрещено по закону.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Можно ли выписать человека за нарушение режима, если его курс лечение не закончился?

- Такая практика была и в советское время, ради этого даже собирался совет, как правило, он состоял из заведующего отделением и лечащего врача, - рассказывает кандидат медицинских наук, врач Владимир Коренко. – На таком собрании медики принимали решение: выписывать или не выписывать пациента за нарушения распорядка больницы. Брали во внимание тяжесть диагноза, какие нарушения совершил, причину и т.д. По закону сейчас врачи имеют на это право, диагноз здесь не дает ограничений для выписки. Вопрос, готовы ли на это пойти медики. Например, выписать человека, который в тяжелом состоянии. Хотя если действительно пациенту плохо, то о курении он даже не подумает. Выписывают за нарушение не из вредности или нарушения порядка. Дело в том, что даже курение влияет на курс лечения. Доктор прописал препараты, а они неправильно подействуют из-за никотина, и восстановление пройдет не так, как планировал доктор. Нарушение режима вредит пациенту.

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